Pārvērtētas frāzes un darbības, kas attiecībās būtu jāignorē

Katram pārim ir atrasta sava pieeja, kā risināt notiekošo un dzīvot saticīgi. Tomēr nereti pa vidu saviem noteikumiem iejaucas arī vispārpieņemti attiecību likumi, kas var veikli sajaukt galvu un pielikt pagali jau gruzdošajam ugunskuram. Lūk, piecas pārvērtētas lietas, kas attiecībās būtu jāignorē!

Neizsmeļama romantikas sagaidīšana no partnera

Psihoterapeite Kristīne Ašmane "Viņa" lasītajām savulaik skaidroja, ka iemīlēšanās fāze var ilgt no 6 līdz 18 mēnešiem, izņēmuma gadījumos – maksimums 3 gadus. Bet kas notiek pēc tam? Tauriņi vēderā nedaudz pierimst un veidojas cita veida mīlestība. Iespējams, daudziem tā ir ikdienišķa rutīna un romantika ir kaut kur izplēnējusi.

Lai arī ir normāli konstatēt un arī ar partneri pārrunāt to, ka attiecībās iztrūkst kādreizējās romantikas, pieprasīt no otra tās uzburšanu ir pārāk daudz prasīts, skaidro "Yourtango" eksperti. Ja tu pavēstīsi, ka no partnera sagaidi milzīgus pārsteigumus un centienus kaut kā visu vienpersoniski salabot, partneris var izjust pārāk lielu spiedienu, kas neko labu jūsu savienībai tik un tā neizdarīs. Iespējams, viņš pat atmetīs ar roku un pats pieliks jūsu savienībai punktu. Ja vēlies mainīt ierasto lietu kārtību, centies mainīt kaut ko pati un arī partneris sekos tavam piemēram.