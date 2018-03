Pavedieni, kas dziļi zemapziņā liek saprast – ir jāšķiras, pat ja viņš ir lielisks

Šķiet, esi atradusi lielisku vīrieti ar visām ideālajām īpašībām, tomēr kaut kas īsti nav tā, kā vajag. Nav īstās sajūtas, bet nav arī iemesla šķirties!

Tas, vai patiešām palikt kopā ar šo lielisko un brīnišķīgajām īpašībām apveltīto vīrieti, protams, ir tavā ziņā. Tomēr, ja nav īstās sajūtas un šie ir vienīgie iemesli, kas tur jūs kopā, tu arī melo pati sev. Iedvesmojoties no "Cosmopolitan.com", piedāvājam pavedienus, kas dziļi zemapziņā liks saprast – ir laiks viņu pamest.

Tu jūties ērti iesakņojušajā rutīnā, tomēr attiecības nesagādā prieku. Tev un partnerim ir izveidojusies lieliska saikne – jūs viens otru saprotat un kopā it kā ir labi, tomēr starp jums nav vajadzīgā dzirkstelīte. Jūs vieno kaut kas cits, ne mīlestība. Iespējams, tā ir vienkārši draudzība, bailes no palikšanas vienam vai kāds cits bonuss, kas bremzē izšķiršanos. Šādos gadījumos jāsaprot, vai sevi nemāni un vai tiešām šī ir labākā partnerība, kādu vari izjust!

Tu nevēlies būt vienīgā vientuļā draudzene. Kad arī visas draudzenes vēl nebija attiecībās, jūsu dzīve bija fantastiska – ballītes, jautrība un lieliski meiteņu vakaru. Bet, kopš visas meitenes atradušas savus īstos un vienīgos, jūs vieno tikai pāru vakari un izklaides ar otrajām pusītēm. Būt vienīgajam vientuļniekam bariņā nav viegli, jo tas ir atgādinājums par to, kas tev dzīvē, iespējams, trūkst, tomēr tas nav gana labs iemesls, lai vēl paildzinātu nefunkcionējošas attiecības.

Tu nevēlies šķirties no viņa draugiem un ģimenes. Ja attiecībās esat ilgāku laiku, noteikti labi pazīstama tev ir arī viņa ģimene un draugi. Ar laiku šie cilvēki kļuva arī par taviem tuvākajiem. Šajā situācijā ir skaidrs – ja šķirsies, nāksies atvadīties arī no šiem cilvēkiem, un tam tu neesi īsti gatava. Tomēr apzinies, ka tas nevar būt vienīgais iemesls, kas tevi attur no aiziešanas.

Tu esi pārliecināta, ka viņa pamešana tevi padarīs par savtīgu cilvēku. Ja puisis ir lielisks, arī apkārtējiem, nezinot attiecību detaļas, var šķist dīvaini, kāpēc esi nolēmusi pārtraukt attiecības. Tomēr būsim reāli, šiem cilvēkiem nav ar viņu nemitīgi jāpavada laiks, jāmīlējas un jāplāno nākotne. Ja pēc iepriekš nosauktajām lietām tev sametas šķērmi – zini, ir laiks rīkoties un neuztraukties par to, ko domā citi.

Strīdi nav jūsu attiecību sastāvdaļa. Lai arī varētu šķist, ka miermīlīga dzīve bez strīdiem ir laba saskanība un īsta mīlestība, tā nebūt nav – tas parāda, ka abi iesaistītie jau ir vienaldzīgi. Arī psihoterapeite Guna Berga skaidroja, ka konflikti un strīdi neliecina par attiecību iziršanu: "Tieši pretēji, tā ir nepieciešama attiecību sastāvdaļa. Ja pie manis atnāk klienti un saka, ka dzīvo daudz gadus kopā un vispār nestrīdas, tad ir vispār jautājums, vai tās attiecības ir dzīvas. Bet ir milzīga atšķirība starp strīdiem un konfliktu risināšanas veidiem – vai cilvēks vienkārši dzīvo no tiem konfliktiem, vai viņš arī viņus risina. Strīdi ir neizbēgami!"

Tu esi vairāk noraizējusies par to, lai viņu nesāpinātu, nekā savu laimi. Pat tad, ja tu skaidri un gaiši saproti, ka tev ir laiks izkļūt no attiecībām, tev tik un tā vēl jāsaņem drosme, lai to atklātu partnerim. Un tas var būt visai grūti, ja nevēlies viņu sāpināt. Tomēr šajā situācijā jāsaprot, ka arī būšana kopā ar viņu vien aiz žēluma nenāk viņam par labu.

Tu esi sev iestāstījusi, ka nekad neatradīsi tik lieliskām īpašībām apveltītu vīrieti kā viņš. Randiņpasaule var būt nežēlīga. Lai arī ir dzirdēti stāsti kā no pasakām, tos apslāpē nebeidzamās neveiksmes, ko tev ausīs čukst draudzenes. Un tomēr, neraugoties uz to, ka tagadējais partneris ir lielisks kā cilvēks, ja tu nejūti šo īpašo saikni, tev ir jādomā cits risinājums. Turklāt nekad nevar zināt, kas tevi sagaida – tas ir piedzīvojums, kas var rezumēties arī brīnišķīgā pārsteigumā.