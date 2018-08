Pazīmes, ka tavas nepastāvīgās attiecības kļūst toksiskas

Kad divi cilvēki iemīlas un sāk veidot attiecības, šķiet, ka ir tikai divas iespējas – palikt kopā mūžīgi vai arī pēc kāda laika izšķirties. Tomēr netrūkst arī pāru, kas pēc šķiršanās izlīgst, bet tad atkal pārrauj attiecības, lai pēc laika atkal izlīgtu. Šādam attiecību modelim var būt savi plusi, tomēr ir reizes, kad tas nestrādā un kļūst toksisks.

Iedvesmojoties no "Elite Daily" attiecību ekspertiem, piedāvājam iepazīties ar četrām pazīmēm, kas norāda – tavas nepastāvīgās attiecības kļuvušas toksiskas. Šādos gadījumos pēc kārtējās šķiršanās labāk tomēr necensties salauzto atkal labot. Visticamāk, tas tāpat neizdosies.

Vienam no jums nav pārliecības par nākotni

Ja tavs partneris jau dzird skanam kāzu zvanus, bet tu prāto, vai vispār kādreiz precēsies, iespējams, nepastāvīgās attiecības ir toksiskas. Tas pats attiecas arī uz gadījumu, kad tu jau esi gatava precēties, bet partneris atrunājas, ka vēl esat jauni un "jums jābauda dzīve". Komunikācija jūsu attiecībās ir ļoti svarīga. Tāpat ir būtiski, lai jums būtu līdzīgs skatījums uz jūsu kopīgo nākotni.

Ja jūsu skatījumi uz nākotni un attiecībām ir ļoti atšķirīgi, kā arī regulāra pašķiršanās jums vairs nav nekas neparasts, jūs esat uz toksisku attiecību robežas.

Nekas nemainās

Jūsu attiecību scenārijs ir apmēram šāds: šķiršanās kāda iemesla dēļ, pēc laika atkal saejat kopā, bet pēc neilga rozā briļļu perioda izšķiraties tā paša iemesla dēļ. Un tā atkal un atkal. Nekas nemainās, un šis iemesls turpina gandēt jūsu savienību. Tāpēc vienmēr pirms mešanās atpakaļ attiecībās der sev pajautāt, kas šoreiz būs citādi.

Ja jūs visu laiku šķiraties un saejat kopā, bet neviens no jums necenšas mainīt to, kāpēc savienība iepriekš ir izjukusi, nekas tā arī nemainīsies. Ja jūs visu laiku darāt vienu un to pašu, negaidiet, ka pēkšņi jūs pārsteigs cits rezultāts.

Tu attiecības uztver kā drošības tīklu

Nereti cilvēki atjauno attiecības ar bijušo, jo vienkārši ir atkarīgi no otra cilvēka vai viņš vienkārši palīdz apmierināt noteiktas vajadzības. Tas ir ļoti izplatīts iemesls tam, kāpēc tiek atjaunotas izirušas attiecības. Vēlme pēc kaut kā pazīstama un droša, ko piedāvāja iepriekšējās attiecības, vai nepieciešamība pēc cilvēka līdzas – tie ir daži no iemesliem, kas liek mēģināt salabot pārrautas attiecības.

Tas ir pilnīgi normāli, ka tev pietrūkst dzīves partnera, biedra, ar ko pavadīt laiku, pēc tam, kad esi izšķīrusies. Tomēr, ja galvenais iemesls, kāpēc atjauno attiecības, ir bailes no vientulības vai satraucies, ka otrs būs vientuļš, ir ļoti liela iespējamība, ka romantikas vietā tevi sagaida kaut kas toksisks un smacējošs.

Tu esi vienīgais cilvēks, kam ir kaut kas jāmaina

Realitātē ļoti reti ir tādi gadījumi, kad attiecību izbeigšana ir tikai un vienīgi vienas personas vaina. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka tad, ja vēlaties atjaunot romantisko savienību, jums abiem, nevis tikai tev (vai viņam) ir kaut kas jāmaina. Ja partneris nosauc neskaitāmas lietas, kas tev jāuzlabo, bet pats nav gatavs piekāpties nevienā sīkumā, ļoti iespējams, jūs tuvojaties toksisku attiecību robežai. Neļauj sevi tajā ievilkt.

Ja sevi pieķer pie domas, ka viss būtu labi, ja tu kaut ko sevī mainītu, centies paturēt prātā, ka tā nenotiks. Ja visu laiku šķiraties un saejat kopā un tev šķiet, ka tā ir tikai un vienīgi tava vaina, pastāv ļoti liela iespēja, ka jau esi nokļuvusi toksiskā situācijā.