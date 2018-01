Pazīmes, kas liecina – jūsu mīlestība nav nemaz tik patiesa

Tas, cik tavas attiecības ir nopietnas, vislabāk zināsi tu pati un tavs partneris. Tomēr ir reizes, kad nepieciešams nedaudz apstāties un apdomāt, vai tas, ko tu esi iztēlojusies, vispār ir īsts un patiess. Šoreiz, iedvesmojoties no "Power of Positivity" attiecību ekspertiem, piedāvājam ielūkoties dažās pazīmēs, kas liecina – jūsu mīlestība nav nemaz tik īsta, cik biji iedomājusies.

Nespēja "nolasīt" otra domas. Tiesa, neviens nespēj pilnībā paredzēt un izprast, ko domā otrs cilvēks. To apgalvojusi arī psiholoģe Diāna Zande. Tomēr, kas gan būtu īstas, mīlestības pilnas attiecības un lieliska partnerība bez frāzes "kā tu zināji?" ik pa laikam? Ja ir sajūta, ka otrs teju uzminējis tavas domas un patīkami pārsteidzis, viņš varbūt vienkārši ir rūpīgi klausījies, ko esi stāstījusi par savām vēlmēm, vai arī piefiksējis to kādā reizē, kad dievojies, cik ļoti to esi vēlējusies. Bet, ja šādi mirkļi neraksturo attiecības, varbūt vienkārši partnerim īsti nerūp tavas vēlmes, kas liek aizdomāties par attiecību patiesumu.

Iztrūkst īpašās "ķīmijas". Vai tavās attiecībās ir tā īpašā dzirksts, kas mutuļo jūsu starpā? Vai jūs pievelkaties viens pie otra kā magnēti? Tiesa, ar laiku šī sajūta var norimt un nebūt tik spēcīga kā agrāk, kas savukārt nozīmē, ka jāpieliek zināma piepūle attiecību stabilizēšanā, tomēr savstarpējai ķīmijai ir jābūt! Kā rīkoties, ja vētrainā kaislība pāraugusi vienmuļā saderībā, meklē šajos psihoterapeites Kristīnes Ašmanes padomos.

Nekad neizskan komplimenti. Mēs vēlamies, lai cilvēki, kuri mums ir dārgi, justos labi, vai ne? Kas gan vēl vienkāršāks kā kompliments spēj uzlabot otra pašsajūtu? Tas neko nemaksā! Bet, ja partneris no šiem labajiem vārdiem vairās, varbūt viņam ir iemesls, kas tavu sirdi diemžēl nesildīs.

Nemitīgs nosodījums. Nosodījums un nemitīga kritizēšana attiecībām palīdz irt. Ja tevi ar nelāgajiem vārdiem apber nieku dēļ vai pat pilnīgi bez iemesla, varbūt partnerim vienkārši esi apnikusi un jūsu starpā nevirmo mīlestība.

Šķiet, ka par tavu eksistenci ir aizmirsts. Vai dažreiz tev šķiet, ka esi kā tukša vieta un partnerim itin nemaz nav nekādas intereses par tevi? Tā nevajadzētu būt. Arī kāda jauka īsziņa dienas vidū vai rūpes par tevi, kad esi slima, apliecina, ka viņš par tevi domā un rūpējas.

Tu vienmēr centies attaisnot viņa darbības. Partneris kaut ko sastrādājis vai ne tā paskatījies uz tevi, bet tu prātā attaisnojies – viņam tagad grūti iet darbā, viņš nejūtas labi, tas noteikti tāpēc, ka … Stop! Neattaisno viņa rīcības, to vajadzētu darīt viņam pašam, turklāt cilvēkam būtu jāiemācās savas negācijas neizlikt uz tiem, kam ar to nav nekāda sakara.

Iztrūkstošs atkalsatikšanās prieks. Tiesa, reti kad nākas sastapt tādu pāri, kuriem satikšanās prieks ir tikpat liels, kā to var redzēt filmās, tomēr, kopumā raugoties, tu ar šo cilvēku esi kopā, jo viņa kompānijā tu jūties labi. Ja šis prieks iztrūkst, varbūt sev jāuzdod jautājums – kāpēc?

Nav intereses runāt par nākotni. Ja pāris ir stabilās un veselīgās attiecībās, tad agrāk vai vēlāk ir jāsāk domāt par nākotni. Vismaz redzējumam par nākotni jābūt līdzīgam! Taču, ja šīs sarunas tiek apietas ar līkumu, varbūt vērts aizdomāties, iespējams, jūsu attiecības nav tik patiesas, kā biji iztēlojusies.