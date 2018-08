Pazīmes, kas liecina – partneris traumē tavu pašapziņu

Laime, mīlestība un atbalsts – tās ir lietas, ko ļoti daudzi meklē attiecības, tomēr nereti gadās, ka partneris velk uz leju, nevis palīdz celties augšup. Kas liecina par to, ka partneris tev liek justies slikti par sevi, skaidro "Elite Daily" eksperti.

Iespējams, tu nemaz neapzinies, ka pret tevi attiecas necienīgi un tava pašapziņa attiecībās nepārtraukti tiek traumēta. Tas, ka nespēj uzreiz atpazīt uzvedību, kas liek justies slikti par sevi, var būt skaidrojams gan ar pašas pieredzi, gan novēroto draugu un paziņu attiecībās. Atceries, ka arguments "citiem ir vēl sliktāk" nav iemesls, lai pieļautu necieņas izrādīšanu un tava pašvērtējuma graušanu. Tāpat arī ņem vērā – tas, ka partneris neapzinās, ko dara, nenozīmē, ka tev tas ir jāpacieš.

Tavs partneris tevi regulāri kritizē

Regulāri pārmetumi un kritika ir viens no veidiem, kā partneris var ar tevi manipulēt, liekot mainīt priekšstatus par savu personību un apmierinot savas vajadzības. Parasti šādos gadījumos tiek izmantota kāda tev jau piemītoša nedrošība, un ar laiku vari sākt pamanīt izmaiņas savā uzvedībā, piemēram, mēģinājumi iztaisnot matus pilnīgi vienmēr, kad satiecies ar savu partneri vai mūzikas, kas tev patiesībā nepatīk, klausīšanās. Šīs darbības tiek veiktas, lai mēģinātu sevi padarīt pievilcīgāku partnera acīs.

Ja attiecības tev ir svarīgas, centies pārrunāt ar partneri to, kā jūties. Partnerim vajadzētu pieņemt un mīlēt tevi tādu, kāda esi, nevis nepārtraukti kritizēt un censties tevi mainīt. Ja attiecībās centies būt cits cilvēks gan vizuāli, gan emocionāli, tas ir nopietns signāls, lai analizētu situācijas cēloņi un pašas attiecības.

Nosodījums ir biežāks nekā uzmundrinājums un atbalsts

Vēl viena pazīme, ka partneris pret tevi neizturas ar cieņu, ir tas, ka tu jau pirms sarunas ar viņu parasti esi gatava dusmām un neapmierinātībai par tavām idejām, viedokli un pārdzīvojumiem. Tev nevajadzētu justies tā, it kā partnera klātbūtnē jābūt īpaši uzmanīgai un jāstaigā teju uz pirkstgaliem. Veselīgas attiecības iekļauj komunikāciju, kas pauž atbalstu un cieņu, nevis nepārtrauktus pārmetumus un nosodījumu. Ja šāda attieksme parādās pēkšņi, pirms runā ar partneri, izvērtē arī savu uzvedību.

Tev arvien ir vairāk noslēpumu un lietu, ko vienkārši neatklāj partnerim

Ja tu esi nogurusi no tā, ka partneris pret tevi izturas neiecietīgi un nepatīkami, var gadīties, ka pieķersi sevi slēpjam lietas no viņa. Lai izvairītos no pārmetumiem un nosodījuma, tu vari sākt noklusēt savas patiesās domas un viedokli. Ja piefiksē, ka esi sākusi šādi uzvesties, ir pēdējais brīdis, lai situāciju pārrunātu ar savu partneri.

Atceries, ka tava laime nevar būt atkarīga no kāda cita cilvēka. Lai arī tev nevajadzētu paļauties uz to, ka laimi un pārliecību par sevi pilnībā nodrošina kāds cits, otram nevajadzētu būt iemeslam, kas liek justies nelaimīgai un nepašpārliecinātai. Ja partneris nav gatavs risināt jautājumu, kas saistīts ar tavu pārliecību par sevi un viņa ietekmi uz to, iespējams, ir pienācis laiks rūpīgi izvērtēt jūsu attiecību ilgtspēju. Tāpat pastāv iespēja, ka partneris pat nenojauš tavas izjūtas, tāpēc centies viņam par tām pastāstīt. Esi godīga, veido dialogu un atceries, ka ikviens – gan tu, gan tavs partneris – ir pelnījis cieņpilnu attieksmi.