Pazīmes, kas liecina – viņš nav tavs īstais un vienīgais

Lai arī cik skaista nebūtu iemīlēšanās fāze un lai arī cik lielisks "uz papīra" nebūtu tavs sirdsāķītis, reizēm jūs vienkārši neesat radīti viens otram. "Iheartintelligence" eksperti ir nosaukuši septiņus signālus, kas liecina – viņš nav radīts tev. Dažas no pazīmēm var būt novērojamas jau attiecību sākumposmā, bet citas atklājas tikai pēc kāda laika, kad rozā brilles jau nokritušas.

Tev šis cilvēks vairs nemaz īsti nepatīk

Pēc tam, kad satraukums par iepazīšanos un attiecību veidošanu noplok, tu vari attapties situācijā, kad doma par būšanu kopā ar šo cilvēku vai pat piezvanīšana viņam tevi nedara laimīgu. Tieši pretēji, tas liek tev justies nomāktai, skumjai un nelaimīgai. Lai cik ciniski tas neizklausītos, ar cilvēkiem tavā dzīvē reizēm vajag rīkoties līdzīgi kā ar priekšmetiem, kārtojot māju. Katru lietu paturi rokās un padomā, vai tā tev ir vajadzīga. Ja atbilde ir "nē", atbrīvojies no tās. Ja cilvēks tevi padara nelaimīgu un izsūc no tavas dzīves prieku, nevis to dāvā, iespējams, jums vajadzētu doties katram uz savu pusi.

Tu jūti aizvainojumu un esi nokaitināta

Strīdi partneru starpā ir pilnīgi normāla parādība – jūs tomēr esat divi dažādi cilvēki. Ja jūti aizkaitinājumu un aizvainojumu pret savu partneri pēc konflikta un arī ikdienā, labāk attiecības pārtraukt, pirms šīs emocijas kļuvušas nekontrolējamas un tu otru cilvēku vienkārši neieredzi.

Jūs nevarat sarunāties, ja viens otru par kaut ko nevainojat

Ja teju katra saruna pārvēršas strīdā un tu nepārtraukti domā par to, ka tavs partneris neizpilda kaut kādas tavas gaidas, var gadīties, ka tu vienkārši neesi kopā ar pareizo personu.

Kopīgās intereses ir zudušas

Tu spēj atcerēties, ka reiz jūs spējāt vienoties par dažādām lietām un jūs daudz kas vienoja, bet tu vairs nesaproti, kas īsti tas bija. Turklāt tu vairs neizbaudi kopā pavadīto laiku. Ja tev nav nekā kopīga ar otro pusīti un tu pat īsti nevēlies, lai būtu, tad, kāpēc jūs vispār esat kopā?

Attiecības ir kā pilnas slodzes darbs

Ja tu pavadi lielāko daļu sava laika, domājot par to, kā noturēt attiecības un panākt, lai tās izdodas, iespējams, ir pienācis brīdis to pārtraukt. Īpaši, ja darbs pie attiecībās sagādā milzum daudz stresa un padara tevi nelaimīgu. Tas var liecināt, ka neesi ar pareizo personu. Protams, dzīve nav puķu dārzs, kas pilns ar vienradžiem un varavīksnēm, bet attiecībām vajadzētu sniegt prieku un mierinājumu, nevis smagu darbu un savu vēlmju pilnīgu ignorēšanu.

Tu ar cerībām lūkojies uz citiem potenciālajiem partneriem

Tas ir ļoti skaļš trauksmes zvans. Ja tu lūkojies pēc kāda, kas darītu tevi laimīgu attiecībās un kas nav tavs partneris, tu esi kopā ar neīsto cilvēku. Tas attiecas par uz tiem gadījumiem, kad tu lūkojies apkārt tikai, lai paturētu acis atvērtas.

Tev ir vienalga

Naids nav pretstats mīlestībai. Pretstats ir vienaldzība. Tā pilnībā nogalina attiecības. Ja tu nevari nekā atjaunot jūtas pret savu partneri un tev vienkārši viņš vairs nerūp, jums noteikti nevajadzētu būt kopā.