Pazīmes, pēc kā jau pirmajā randiņā noteikt – jums kaut kas varētu sanākt

Pirmais randiņš nereti ir ļoti satraucošs. Tā laikā cilvēki tikai sāk viens otru iepazīt, tāpēc ir grūti pateikt, vai jūs varētu būt saskanīgs pāris, kas būs kopā ilgi un laimīgi. Tomēr ir pazīmes, kas var palīdzēt saprast, vai esat uz viena viļņa un ir vērts tuvāk vienam otru iepazīt.

"Ellite Daily" attiecību eksperti ir nosaukuši trīs pazīmes, kas liecina – cilvēks vēlas ilgstošas attiecības, nevis vienas nakts sakaru vai nenozīmīgu romāniņu.

Viņš atklāti pasaka – viņa nolūki ir nopietni

Ja cilvēks vēlas ilgtermiņa attiecības, viņš to neslēps. Protams gadās, ka cilvēks melo par vēlmi veidot nopietnu savienību, jo uzskata, ka tas palīdzēs pavedināt otru pēc iespējas ātrāk. Tomēr, ja nolūki patiešām ir nopietni, par to tiek stāstīts citādāk, piemēram, pieminot, ko meklē otrā cilvēkā, kādas attiecības vēlas. Ja cilvēks ik pa laikam stāsta to, kādas īpašības viņam ir svarīgas ilgtermiņa attiecībās, pastāv ļoti liela iespējamība, ka par nolūkiem netiek melots.

Viņš uzdod dziļākus jautājumus

Pirmajā randiņā nereti tiek runāts par diezgan vienkāršām tēmām – vai tev ir brāļi un māsas, kurā skolā tu mācījies un kur tu uzaugi. Cilvēks ar nopietniem nolūkiem parasti uzdod dziļākus jautājumus, kas palīdz saprast, vai esat saderīgi. Viņš cenšas izdibināt otras personas mērķus un sapņus, nākotnes plānus un dzīves vērtības. Tāpat cilvēks, kas pats vēlas attiecības, vaicās, kas tev ir pats svarīgākais attiecībās un ko tev ir iemācījušas iepriekšējās saistības.

Ja tu centies ievirzīt sarunu dziļākās sliedēs, bet persona nepārtraukti atgriežas pie sarunām par to, kādas multfilmas skatījies bērnībā (arī tā, protams, var būt ļoti interesanta tēma), kāds ir tavs mīļākais ēdiens, un šķietami dara visu, lai nerunātu par dziļākiem jautājumiem, pastāv ļoti liela iespējamība, ka viņu nevada mērķis par ilgtermiņa savienību.

Viņš vaicā par to, ko tu meklē attiecībās

Katram cilvēkam vārds "attiecības" var nozīmēt kaut ko citu. Cilvēks ar nopietniem nolūkiem centīsies noskaidrot, vai jūs vada vienota izpratne par to, kas ir attiecības un ko jūs no tām sagaidāt. Tas palīdz jau pirmajā randiņā saprast, vai jums varētu sanākt kaut kas nopietnāks. Gan tev, gan otrai personai ir svarīgi saprast, vai meklējat vienu un to pašu. Jo ātrāk tas notiek, jo labāk.

Tomēr paturi prātā, ka pat tad, ja pirmais randiņš ir bijis lielisks un tev šķiet, ka jūsu mērķi un vēlmes ir līdzīgi, milzu steiga nekad nav laba ideja. Vispirms iepazīstiet viens otru un mēģiniet saprast, vai jūs varētu sadzīvot ikdienā, jo tas, ka abi vēlaties attiecības un pēc dažām kopā pavadītām stundām šķietat viens otram pievilcīgi, nebūt nenozīmē, ka būsiet saskanīgs pāris.