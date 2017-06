Pētījums: sekss vecumdienās uzlabo sirmgalvju prāta spējas

Vēlies saglabāt asu prātu un spēcīgu veselību arī tad, kad mati jau sirmi? Lūk, variants, ko vērts izmēģināt.

Pētnieki no Koventrijas un Oksfordas universitātēm Lielbritānijā atklājuši, ka aktīva seksuālā dzīve vecumdienās ir saistīta ar daudz asākām prāta spējām.

Nelielā pētījumā, kas nesen publicēts "The Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences", zinātnieki pievērsušies cilvēku seksuālajai dzīvei. Pētījumā piedalījās 73 dalībnieki – 28 vīrieši un 45 sievietes vecumā no 50 līdz 83 gadiem.

Viņiem tik uzdoti jautājumi gan par guļamistabas dzīvi, gan arī dzīvesstilu un veselību. Atbildes tika salīdzinātas ar dažādos uzdevumos iegūtiem rezultātiem. Runājot par pašiem pārbaudījumiem, tajos tika vērtēta sirmgalvju reakcija, atmiņa, valoda, prāta spējas, kā arī citi vienumi. Piemēram, iesaistītajiem bijis jānosauc pēc iespējas vairāk dzīvnieku vienā minūtēm, jāuzskaita iespējami daudz vārdu, kas sākas ar burtu "F", kā arī pēc atmiņas jāuzzīmē sarežģīta pulksteņa konstrukcija.

37 pētījumā iesaistītie atzina, ka ar seksu nodarbojas katru nedēļu, 26 – ik mēnesi, 10 – nekad. Kā atklājās pētījumā, tie, kuri ik nedēļu nodarbojās ar seksu, uzstādīja kopumā daudz augstākus rezultātus pārbaudījumos, jo īpaši verbālajā, vizuālajā un telpiskajā uztverē. Nupat publiskotajā pētījumā gan netika sīki skaidrotas visas cēloņsakarības, tomēr pētnieki ir pārliecināti – ar katru pētījumu viņi ir soli tuvāk patiesībai.

"Cilvēkiem netīk domāt, ka sirmgalvji nodarbojas ar seksu, bet mums šis koncepts ir jāizceļ sabiedrībai un jāskaidro, kā seksuālā aktivitāte var ietekmēt tos, kam pāri 50, neņemot vērā labi zināmos ieguvumus ka seksuālā veselība un labsajūta," "Daily Mail" izcēlis pētnieku teikto.

Plašāk ar pētījuma rezultātiem var iepazīties šeit.