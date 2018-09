Piecas izplatītas vīriešu darbības, kas liecina par intereses zudumu attiecībās

Iepazīšanās sākumposmā viss var būt lieliski – daudz pavadāt laiku kopā, uzzināt vairāk viens par otru un simpātijas šķietami ar katru dienu tikai kļūst spēcīgākas. Taču nav izslēgts, ka pēc laika no sākotnējās dzirksts nekas daudz nav palicis. "Power of Positivity" apkopojuši populāras vīriešu rīcības gadījumos, kad interese no viņu puses samazinājusies.

Ilgstoša neatbildēšana uz ziņām Protams, cilvēkiem nav mobilās ierīces pielīmētas pie rokām, tāpēc viņi var neatbildēt uzreiz pēc ziņu pienākšanas vai zvanu saņemšanas. Taču regulāras atbilžu saņemšanas pēc vairākām stundām arī reizēs, kad viņš nav aizņemts ar kādām svarīgām darba lietām vai ikdienas darbiem, var liecināt par simpātiju mazināšanos. "Elite Daily" eksperti min, ka mūsdienās cilvēki pat neapzināti ik pa laikam ieskatās telefonā, un, ja gaida ziņu no sev tīkama cilvēka, vienkārši ir teju neiespējami palaist garām kādu tekstu. Atkodējam īsziņu tekstus: pazīmes, kas liecina – tu viņu īsti neinteresē. Tikšanās ar citiem kļūst primārākas Neapšaubāmi, interese attiecībās var pazust ne vien pirmajos mēnešos, bet arī jau pēc ilgāka laika. Vīrietim, kuru konkrētās attiecības neinteresē, primāri vairs nav pavadīt laiku ar sievieti. Veselīgās attiecībās arī sievietei jāsaprot, ka ikvienam ir nepieciešams laiku pavadīt tikai ar saviem draugiem, taču, ja katrā nedēļas nogalē vai brīvajā vakarā viņš izvēlas satikties ar visiem citiem, izņemot tevi, problēmas būs neizbēgamas. Viņš nevēlas runāt par jūsu attiecībām Lai attiecības būtu veiksmīgas un ilgtspējīgas, ir jārunā par visu – arī vismazākajiem sīkumiem, kas ikdienā nedod mieru. Ja vīrietis ar tevi vairs nevēlas pārrunāt sasāpējušos jautājumus, to, kas tevi rada bažīgu, vai uzklausītu variantus, kā kopīgo ikdienu padarīt interesantāku, viņš nav īsti ieinteresēts ne tevī, ne arī jūsu savienībā. Arī portālā "Viņa" esam apkopojuši vīriešu viedokļus dažādos vecumos, kas, viņuprāt, liecina par attiecību iešanu uz grunti. "Manuprāt, normāli džeki vienkārši paņem ar meiteni un izrunā visu – pasaka, kas nepatīk, kamēr viens otram nav noriebušies līdz nelabumam. Bet, ja tā globālāk, tad attiecības iet uz galu tad, kad čalis paliek vienaldzīgs un pazūd tā mazā greizsirdība," sacījis Reinis (30). Vēl citus vīriešu izteikumus lasi šeit. Flirtēšana ar citām sievietēm Vai, esot ar viņu vakariņās, kādreiz pamani, ka tavs partneris pārāk ilgi aizskatās uz viesmīli? Vai viņš labprātāk, esot paziņu kompānijā, runā ar citām sievietēm, nevis tevi? Ja tu to labi apzinies un pieļauj, tu skaidri viņam parādi, ka esi gatava šādas situācijas pieņemt, jo viņš, šķietami, neko sliktu jau šobrīd nedara. Šajā rakstā vari iepazīties ar piecām pazīmēm, kas liecina - tu viņu vairs neinteresē. Viņš tevi neiesaista ne ikdienā, ne nākotnes plānos Lai gan attiecību sākumposmā vēl daudz kas tiek paturēts pie sevis, novērtējama ir cilvēku vēlme dalīties savos ikdienas pārdzīvojumos un plānos ar savu otro pusīti. Ja kādreiz pārzināji teju visu, ko viņš ikdienā dara, ar ko tiekas, ar kādām problēmām saskaras, bet tagad viņš labprātāk maina tēmu vai ir izklaidīgs – vīrietis vairs neuztver tevi kā savu uzticības personu. Tas sakāms arī par nākotnes plāniem – ja vīrietis zaudējis interesi par tevi, viņš nevēlēsies plānot kopīgus ceļojumus vai brīvdienas. Laikam pa priekšu nevajag skriet un attiecībām jāattīstās pamazām, taču krasas izmaiņas šajā virzienā neliecina par ilgtermiņa attiecību iespējamību. Ielūkojies šeit un uzzini, kādas stratēģijas iespējams izmēģināt, lai uzlabotu savstarpējās attiecības.