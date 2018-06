Piecas kļūdas, kuras gultas prieku laikā pieļauj daudzas sievietes

Seksuālā pieredze nāk tikai ar laiku, un vislielākā izpratne par to veidojas nevis par to runājot ar draudzenēm, bet gan tieši intīmās tuvības brīžos. Ja ar vienu partneri esi kopā jau ilgāku laiku, visdrīzāk pārzini lielāko daļu no viņa vēlmēm, taču ar tikko iepazītu simpātiju ir cits stāsts – lūk, piecas izplatītas kļūdas, kuras sievietes nereti pieļauj seksa laikā, tādējādi mazinot gan sev, gan arī partneriem gūstamo baudu!

Nesaprotama mājienu izrādīšana Bieži vien sievietes uzskata, ka vīriešiem ir jāspēj nolasīt viņu domas un pašiem jāsaprot, cik ļoti viņas konkrētajā brīdī vēlas mīlēties. Taču realitātē reti kuram vīrietim piemīt šādas spējas, un sievietes smalkie mājieni var tikt citādi interpretēti, izsaucot viņā dusmas, neizpratni un sašutumu. Kļūda! Jauka mīlināšanās vai apkampšanās filmas skatīšanās laikā uzreiz neliek saprast, ka vēlies mesties gultas priekos – īpaši tad, ja vīrietis pirms tam bieži vien ir bijis iniciators un saņēmis atteikumu. Sievietēm tīk būt iekārotām un gribētām, taču vīrieši šajā jautājumā nav izņēmums. Ja izjūti vēlmi ļauties intīmajai tuvībai, saki to skaļi! Tā spēsi vairāk uzbudināties gan pati, gan arī dosi šādu iespēju partnerim. Protams, maigi glāsti un acu skatieni ir neatņemama priekšspēles sastāvdaļa, tomēr nekas sākotnēji nebūs skaidrāks un iedarbīgāks kā trāpīga frāze viņa virzienā. Ko sievietes vēlētos, lai vīrieši zina par guļamistabas aizkulisēm, lasi šajā rakstā, bet ko sagaida no vīrieša intīmās tuvības laikā, lūko te. 1. Nevēlēšanās atkārtot savas vēlmes

Nevēlēšanās atkārtot savas vēlmes 2. Ķermeņa nepilnību pārdzīvojumi

Ķermeņa nepilnību pārdzīvojumi 3. Uztraukšanās par to, lai viss būtu labi

Uztraukšanās par to, lai viss būtu labi 4. Pārāk maz un maigi glāsti