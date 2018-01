Piecas lietas, par ko mēdz strīdēties pat vislaimīgākie pāri

Strīdi attiecībās nebūt nenozīmē, ka tās ir neizdevušās. Pat vislaimīgākie pāri laiku pa laikam strīdas, un tas ir tikai normāli. Ja kāds tev mēģina iestāstīt, ka nekad nestrīdas ar savu otro pusīti, visticamāk, šis cilvēks melo vai arī spēj savas domstarpības atrisināt tik mierīgi, ka tās neuzskata par strīdu.

Tas, ka laimīgi pāri nekad nestrīdas, ir viens no izplatītākajiem mītiem par attiecībām. Nevis strīdu neesamība, bet gan māka konstruktīvi risināt konfliktus liecina par laimīgām attiecībām. Piedāvājam iepazīties ar "Prevention" izvirzītajiem biežākajiem konfliktu iemesliem, kas skar arī laimīgus pārus ieteikumiem to risināšanai.

Atšķirīgi viedokļi par finanšu jautājumiem

Cilvēki ir dažādi, un dažāda ir arī viņu izpratne par to, kā izlietot finanšu līdzekļus. Iespējams, ka tu jau sen esi pamanījusi, ka jūsu dzīvoklī nepieciešams jauns dīvāns, bet tavs partneris ir pārliecināts, ka līdzekļi jāinvestē kādā biznesa idejā. Iespējams, ka nevarat vienoties par to, cik dārgu viesnīcu rezervēt atvaļinājumam vai jūsu domas atšķiras kādā citā ar naudu saistītā jautājumā. Visos gadījumos domstarpības par finansēm ir tikai normālas. Tas, ka jūs spējat viens otram izklāstīt savu viedokli, ir labi, neskatoties uz to, ka abi nevarēs katru reizi iegūt kāroto.

Atceries, ka šādās situācijās ir ļoti būtiski mēģināt izprast partnera nostāju. Reizēm apstiprinājums, ka partnera vēlmes nav dumjas un nevajadzīgas, jau ir liels solis pretī atrisinājumam. Mēģiniet saprast, kādi būs jūsu abu ieguvumi abos scenārijos un, izvērtējot, visas priekšrocības un trūkumus, ieņemiet lēmumu, kas būs labākais jums abiem, nevis apmierinās viena vai otra iegribas.

Atšķirīgi paradumi, lietojot sadzīves priekšmetus

Tā var būt veļasmašīna, trauku mazgājamā mašīnā vai pat zobu pastas tūbiņa, ko katrs no mums var lietot atšķirīgi. Dažādi sīkumi var padarīt otru personu traku. Teju neviens pāris nevar izvairīties no strīdiem, kas saistīti ar ikdienišķām lietām, ko viņi dara atšķirīgi.

Šādos gadījumos nepieciešams izvērtēt, cik svarīgs ir katrs sīkums – vai tas, kā partneris saloka gultasveļu vai mazgā traukus būtiski ietekmē jūsu kopdzīvi un ikdienu? Tikai tad, ja esi pārliecināta, ka šī atšķirība ietekmē jūsu kopdzīvi un tev ir svarīgi, piemēram, tas, ka viņa trauku mazgāšanas paradumi nozīmē lielāku rēķinu par ūdeni, bet, lietojot elektrisko skrūvgriezi, viņš vienmēr sabojā vītnes visām skrūvēm, uzsāc sarunu par to, kā dažas lietas varētu darīt citādāk. Paskaidro, kāpēc tas nepieciešams, un neaizmirsti ieklausīties arī partnera ieteikumos par lietām, ko tu varētu darīt labāk.

Atšķirīgas seksuālās vēlmes

Katrā pārī viens no partneriem intīmu tuvību vēlas vairāk nekā otrs. Tā var kļūt par problēmu daudzās attiecībās. Pats svarīgākais ir to neignorēt un laikus uzsākt sarunu par šo jautājumu, jo intīmās dzīves neesamība vispār var liecināt par nopietnākām problēmām jūsu attiecībās.

Vislielākais briesmu signāls ir nespēja un nevēlēšanās risināt problēmas. Ir svarīgi reizēm piekāpties un respektēt partnera vēlmes, kā arī pastāstīt savas sajūtas. Atklātība un izpratne ir divi galvenie nosacījumi šī jautājuma risināšanā.

Atšķirīga sociālā dzīve

Lielākā daļa pāru kaut reizēm saskaras ar problēmām saprast, cik daudz laika viņiem pavadīt kopā, bet cik – šķirti. Arī šo jautājumu ieteicams risināt attiecību sākumā, jo jūsu ikdienas paradumi un tas, cik bieži tiekaties ar saviem draugiem var atšķirties. Runā, ja tev šķiet, ka pavadāt pārāk maz laika kopā. Pastāsti, kāpēc tas ir svarīgi un kā būšana šķirtiem ietekmē jūsu attiecības. Neliec izvēlēties un nesaki, ka tev jābūt pirmajā vietā viņa dzīvē, bet pastāsti, kāpēc vēlies pavadīt laiku kopā ar partneri, un mēģiniet atrast kopīgu risinājumu.

Atšķirīga izpratne par to, ko nozīmē ''tīrs''

Tas, kas vienam ir tīrs, otram var nozīmēt milzu nekārtību un netīrību. Ja tava un partnera izpratne par šiem jautājumiem atšķiras, strīdi ir neizbēgami.

Paturi prātā, ka neviena no pieejamā nav tā "pareizā". Nevaino partneri un nemēģini viņam iestāstīt, ka viņš ir briesmīgs cilvēks, jo viņš kaut kur nometis savas zeķes. Tāpat nepārmet pārlieku pedantiskumu un nesaki, ka tīrības mīlestība liecina par radošuma trūkumu. Neviens no šiem apgalvojumiem nav patiess un noteikti nepalīdzēs risināt situāciju. Tā vietā pastāsti, kā noteikti paradumi liek tev justies un kā mainītos tava ikdiena, ja partneris pacenstos pielāgoties.