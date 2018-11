Pieļauj kā sievietes, tā vīrieši: izplatītas attiecību kļūdas, kuras var saraut romantiskas saites

Lai romantiskās attiecības būtu ilgas un laimīgas, abiem partneriem ir aktīvi jāiesaistās to veidošanā. Īpaši tas attiecas uz jau ilgām attiecībām un laulības dzīvi, kad varētu šķist, ka savu mīlestību dzīvē jau esi atradis, un tur liekams punkts. Taču tieši tā ir problēma – arī precēti pāri pieļauj kļūdas, kurā rezultātā sevis cienošam cilvēkam šķiet, ka vienīgais pareizais risinājums ir saraut esošās saites.

Tomēr līdz šādam slieksnim var arī nemaz nenonākt. Šajā rakstā ļausim tev paskatīties uz sevi no malas vai arī mācīties no citu kļūdām – "Psychology Today" un "Your Tango" iepazīstina ar piecām izplatītām problēmām un skaidrojumiem, kas, laikam ejot, "grauž" attiecības, kurās partneriem saskanības ziņā ir visas iespējas kopīgi sagaidīt vecumdienas.

Šoreiz gan runa nebūs par tādām lietām kā prioritāšu atšķirību vai krāpšanu. Šajā rakstā tiek skaidrots, ka sievietes visbiežāk izvēlas krāpt savus ilglaicīgos partnerus, jo jūtas baiļu pārņemtas vai arī vēlas atriebties. Turpretī vīriešu sānsoļu pamatā ir brieduma trūkums vai arī bezcerība – šādu risinājumu konkrētajai attiecību krīzei viņi redz kā vienīgo. Tomēr atklāt nodevības patiesos iemeslus ir patiesi sarežģīti. Eksistē desmitiem skaidrojumu, kas varētu likt pievērsties krāpšanai, piemēram, izvairīšanās no konfliktiem, laulība bez seksuāla kontakta, iedomība, finansiāla spriedze, hormonālas izmaiņas un citi.

Runājot atsevišķi par specifiskām sieviešu un vīriešu pieļautām kļūdām attiecībās, kas kavē turpmāku virzību, kā arī var lēnām, taču smagi iedragāt laulības dzīvi, iezīmējas gan vienotas, gan arī atšķirīgas tendences. Piemēram, vīrieši bieži vien ir pārāk izklaidīgi pret savām jūtām un nespēj radīt drošības sajūtu gan ar vārdiem, gan darbiem, turpretī daudzām sievietēm ir ieradums savas attiecības salīdzināt ar citu un cenšanās partneri mainīt. Vairāk par vīriešu pieļautajām kļūdām lasi šeit, bet te – par ko derētu padomāt sievietēm.

Taču turpinājumā iepazīstinām ar piecām izplatītām kļūdām, kuras nereti pieļauj kā sievietes, tā arī vīrieši!