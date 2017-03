Populārākās atrunas un ieteikumi, kā seksu padarīt par ikrīta rituālu

Mīlēšanās rīta agrumā – it īpaši darbdienu rītos – ne visiem šķiet tik kārdinoša nodarbe, lai tai par labu ziedotu miega minūtes, kas, kā zināms, tieši pirms pamošanās ir vissaldākās. Daudziem pāriem rīti nebūt nav mīļākā dienas daļa – esam īgni, burkšķoši un mūžam steidzīgi, un iespējams tieši tādēļ no intīmas tuvības dienas pirmajā pusē mūs nereti attur pat tādi sīkumi kā kafijas tases trūkums un ne pārāk svaigā elpa. Tomēr, kā informē eksperti, sekss no rītiem ir ne vien ļoti veselīgs, bet arī īpaši uzbudinošs, tādēļ, iespējams, ir vērts pārskatīt savus ieradumus, lai turpmāk iekļautu šo ārkārtīgi patīkamo nodarbi savā ikrīta rutīnā.

Pētījumi pierādījuši, ka mūsu organismā tieši no rītiem ir visaugstākais testosterona līmenis, turklāt tas attiecināms ne tikai uz vīriešiem, bet arī sievietēm, tādēļ mīlēšanās rīta stundās var sniegt īpaši spēcīgas un nebijušas izjūtas. Šajā sakarā "Womenshealth" speciālisti ir apkopojuši izplatītākās atrunas, ko izmantojam, lai agrās rīta stundās noraidītu partnera kaismīgos jūtu apliecinājumus, kā arī sniedz noderīgus ieteikumus, kā rīta seksu iekļaut savā dienas kārtībā. Nav laika – jāsteidzas uz darbu Ja esi viena no sievietēm, kura darba e-pastus un svarīgu informāciju pārbauda, vēl neizkāpusi no gultas, ņem vērā, ka šādi tu paaugstini stresa līmeni organismā jau uzreiz pēc pamošanās. Tā rezultātā līdzīgā noskaņā tiek pavadīta visa diena, ietekmējot gan tavu garīgo, gan fizisko veselību. Ieteikums: atslābināšanās, pieskārienu baudīšana un intīma tuvība organismā vairos labsajūtas hormonus, uzlabojot arī tavu noskaņojumu. Lai to pārbaudītu, uzliec modinātāju pāris minūtes agrāk, snaudai atlikto laiku izmantojot kam lietderīgākam. Ir pārāk gaišs Ja dienasgaismā nejūties par sevi pārliecināta liekā svara vai iedomāta celulīta dēļ, nav nepieciešams defilēt mīļotā priekšā visā savā krāšņumā, bet atceries, ka tev nav arī iemesla slēpties no viņa acīm pilnībā. Ieteikums: zonas, par kurām jūties visnedrošākā, piesedz ar palagu vai arī iekārtojies tā, lai varētu novērot vīrieša jaukumus, nevis izrādīt viņam savus. Un atceries, ka tevī nav nekā tāda, ko mīļotais nebūtu redzējis! Gribu vēl brītiņu pagulēt Foto: Shutterstock Lai gan šķiet, ka seksam gatavi mostas tikai vīrieši, patiesībā arī sievietes organismā izstrādājas vielas, kas palielina ne tikai iekāri, bet arī gūto baudu un orgasma intensitāti. Ieteikums: lai izbaudītu sajūtas pilnībā, ļauj partnerim sevi iekārdināt ar kaislīgiem čukstiem un maigiem glāstiem, kā arī izvēlies pozas, kas sagādā minimālu fizisko piepūli, piemēram, karotītes pozu. Ja vēlies uzzināt, kādi ir populārāko seksa pozu mīnusi pašmāju vīriešu vērtējumā, izlasi šo rakstu. Nejūtos seksīga un iekārojama Ja tevi no mīļotā skūpstīšanas attur sliktā rīta elpa, noliec pie gultas piparmētru ledenes vai glāzi ūdens, kas ievērojami uzlabos no mutes plūstošo aromātu! Ieteikums: vari partneri skūpstīt nevis uz lūpām, bet citām ķermeņa daļām, kā arī izvēlēties tādu mīlēšanās pozu, lai jūsu sejas nav pārlieku tuvu viena otrai.