Pusmūža krīze vīrietim. Sabiedrības dāma Ināra Trēziņa iesaka vienkāršāko recepti, lai no tās izvairītos

Pusmūža krīze ir notikums, kas, kā atzīst cilvēku dzīves ciklu pētnieki, pienākot ikviena vīrieša dzīvē. Tad ierasto dzīves ritmu satricina dramatiski notikumi un arī viņš pats iekšēji sāk svārstīties – vai esošais dzīves modelis ir tas īstais? Tiek pirktas jaudīgas mašīnas, mainīta profesija un pat sieva. Kāpēc šāda krīze pienāk? Ko no tās iespējams mācīties? Kā saglabāt ģimeni un varbūt nemaz nevajag to saglabāt? Un galu galā, vai šādu dzīves posmu pārdzīvo tikai vīrieši? Šie ir jautājumi, kas nomāc daudzus, bet sabiedrības dāma Ināra Trēziņa raidījumā "Sieviete. Personīgi" atklāj, viņasprāt, labāko recepti, kā izvairīties no pusmūža krīzes.

Trēziņa uzskata, ka, lai vīrietim neiestātos krīze un viņš laimi neietu meklēt citur, sievietei vajag uzstādīt samērā augstu latiņu, lai noturētu viņa uzmanību. "Lai vīrietim nav krīze, viņam vajag gudru, skaistu, kas uztur sevi formā, kam ir četras izglītības… Viņam vajag tādu sievu, tad vīrietim nav krīzes. Man vīrs saka, ka ar tādu traku sievu kā es, viņam nav laika par to domāt.