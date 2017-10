Randiņos pieļautas kļūdas, kas kavē īstā un vienīgā sastapšanu

Skabargu cita acī atrast ir daudz vieglāk, nekā baļķi savējā. Protams, randiņi sastāv no diviem cilvēkiem, un pastāv iespēja, ka jebkurš no jums var pielikt savu pirkstu, lai kaut kas noietu greizi un otrs cilvēks vairs nevēlētos vēlreiz tikties. Bet šoreiz nekoncentrēsimies uz otra pieļautajām kļūdām, bet gan apdomāsim savējās. Lūk, "Elite Daily" eksperti izvirzījuši piecas kļūdas, kuru pieļaušana randiņā, nepalīdz atrast īsto un vienīgo.

Tu esi pārāk negatīva



Tas, ka regulāri neizdevušies randiņi var nogurdināt, ir skaidrs. Bet līdz ar neveiksmēm zūd arī cerība par īstā atrašanu. Negatīva attieksme, sarkasms un pārāk spītīga aizsargpozīcijas ieņemšana noteikti nenāk par labu iepazīšanās procesā. Jāsaka godīgi, šāda attieksme noteikti var radīt nepatīkamu atmosfēru un atbaidīt potenciālo izredzēto. Tas, ka nācies sāpīgi apdedzināties iepriekš, nenozīmē, ka savas negācijas jāizliek uz visiem pārējiem. Katra saruna ar jaunu cilvēku ir pavisam cits stāsts, nejauc tos kopā!

Tu centies izdabāt



Ja piedzīvoti neskaitāmi neveiksmīgi randiņi un visi vīrieši nemanāmi pazūd, var rasties sajūta, ka vaina ir tevī un tavā personībā. Lai arī kā būtu, noteikti nevajadzētu pārspīlēti izdabāt un piekrist visam, ko partneris saka un ierosina. Tev nevajadzētu izlikties par kvēlāko sporta fani tikai tādēļ, ka randiņbiedrs atklāj savu aizrautību šajā jomā. Neizdabā un neizliecies par citu cilvēku! Labākais veids, kā izrādīt cieņu pret otru cilvēku, ir cienīt sevi.

Tu esi neizlēmīga



Šķiet, viss rit kā pa diedziņu, bet… Te dienā, kad norunāts randiņš, tu pēkšņi to atcel. Tāpat vien, jo īsti nesaproti, ko vēlies un ko sagaidīt. Tu to pārcel, bet vēlāk jau atkal steidz to atcelt. Iespējams, tās ir arī bailes par sveša cilvēka satikšanu un apziņu, ka viss var neritēt arī nemaz tik gludi kā iecerēts. Iespējams, tu prāto, ka tas var būt vēl viens randiņš, kas nebūs izdevies un tā būs vēl viena vilšanās.

Šāda neizlēmība arī otrā cilvēkā vieš ne sevišķi lielu pārliecību par tevi. Bet kā gan pārtraukt randiņu maratonu, ja ne vien satiekot kādu? Centies izprast, kas ir tas, ko tu patiešām vēlies!

Tu nespēj aizmirst bijušo



Var gadīties, ka iepriekšējās attiecībās patiešām vēl tev ir nozīmīgas un sirdij tuvas, tāpēc vēl atmiņās tajās uzkavējies. Nesalīdzini visus vīriešus ar savu iepriekšējo draugu un necenties rekonstruēt tādas pašas attiecībās, kādas tās tev bija pirms tam. Turklāt neviens nespēs izkonkurēt vietiņu tev blakus, ja tu to vēl joprojām taupīsi savam bijušajam. Padomus, kā aizmirst bijušo, lai sāktu satikties ar citiem, atradīsi šeit.

Tu esi pārāk izvēlīga



Nejauc vispārpieņemtus standartus ar neiedomājamu izvēlību. Ikvienai no mums vajadzētu būt standartiem, pēc kā izvēlēties savus potenciālos vīrus. Jauks, inteliģents, izturas pret tevi ar cieņu un ir aizrautīgs – tās ir lietas, ko meklēt cilvēkos, nevis to, lai viņš būtu konkrētas miesas būves, ar attiecīgu matu krāsu, sapņu darbu un biezu maku. Tā jau ir izvēlība.