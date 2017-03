Sagaidīt īsto vibrāciju – Binnija atklāj pareizo mirkli precībām

Vai ir īstais mirklis precībām? Raidījumā "Starp mums runājot" savu teoriju atklāj uzņēmēja Binnija Ārberga.

Binnija skaidro, ka sieviete zināmā vecumā saprot, ka ir vajadzīga "kāda miera osta", un viņa patiešām vēlas apprecēties. Bet, runājot par vīriešiem, viņa teic tā: "Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, kas ir pretī. Ir situācijas, kad vīrietis patiešām ļoti vēlas ar to cilvēku līdz mūža galam palikt kopā, bet, ja tur ir spiediens, ja sieviete ārprātīgi grib un no rīta līdz vakaram par to tik vien runā, tad vīrietis var būt mazliet iebaidīts, ka viņam kaut kas tiek uzspiests." Binnija piebilst, ka šādas situācijas, protams, var būt arī mainītās lomās. "Ja kaut kas tiek uzspiests, tad no tā arī mūk kā velns no krusta."

Runājot par pašas laulību ar pazīstamo Latvijas teātra režisoru Dž.Dž.Džilindžeru jeb Raimondu Rupeiku, viņa teic, ka apprecējusies tīri aiz intereses. "Man šķita, ka tieši tajā laika posmā man tā arī vajadzēja izdarīt. Es nenožēloju nevienu mirkli," tā Binnija, piebilstot, ka viņas laulība atšķīrusies no ierastās definīcijas par laulības dzīvi. "Mēs paši bijām pilnīgi neordināri." Vairāk par abu likstām iespējams lasīt šeit.

Binnija skaidro, ka pēc laulībām sajūtas mainās, draudzība ir nostiprināta un cilvēki vairs nav vien divi svešinieki, kas sastapušies garāmskrienot. "Precēties vajag nevis tad, kad ir nopirkta māja, divas mašīnas, suns un pieņemta mājkalpotāja, bet jāprecas ir tad, kad ir iemīlējušies. Kad nostājas laulību ceremonijā viens otram pretim un ir tā vibrācija, kad tu skaties viņam acīs un nodomā – "jā, es tagad ar viņu ļoti, ļoti gribu būt kopā."