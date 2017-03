Sekss bez saistībām. Noteikumi, ko nedrīkst pārkāpt un pašmāju daiļavu komentāri

Džastinam Timberleikam un Milai Kunisai filmā "Noderīgi draugi" neizdevās ievērot norunu, ka viņi būs tikai gultas partneri, bet ne mīļotie. Tomēr tas nenozīmē, ka šādas attiecības ir neiespējamas. Uzzini, kā neapdedzināties, izvēloties seksu bez saistībām, un noskaidro, kā šos ieteikumus komentē pašmāju zeltenes, kurām ir šāda veida attiecību pieredze.

Būt laimīgās attiecībās vienmēr ir patīkami, bet ne vienmēr to kopšanai pietiek laika un spēka. Ja tu pašlaik nelolo cerības par lielu un skaistu mīlestību, bet esi gatava ar kādu dalīt tikai gultu, bez īpašām saistībām un drāmām, vēlam veiksmi un sniedzam dažus noderīgus padomus.

Nepaliec pa nakti

Foto: Shutterstock To neatļauj arī savam partnerim, jo šāda veida attiecībām jābūt stingri reglamentētām. Brokastis, vakariņas, kopīga došanās iepirkties un uz kino lai paliek pielūdzējiem, kuri pretendē uz tavu sirdi, nevis tikai miesu. Pretējā gadījumā riskē iegrimt ilūzijās par nopietnām attiecībām, kuras arī tavs seksa partneris, visticamāk, atbalstīs. Kurš gan pēc kaislīgas nakts spēs atteikties no tāda bonusa kā rīta kafija un silta biezpienmaizīte? Labāk tomēr paturi prātā, ka jūsu attiecībās nav ekskluzīvas, un jau laicīgi pabrīdini viņu, lai pēc pajārēšanās dodas uz savām mājām.

Inese (31): "Būtībā piekrītu šim ieteikumam, bet tad tas seksa partneri padara tikai par gaļas gabalu. Ir, protams, cilvēki, kam der variants "no... un iet mājās", bet, man šķiet, vairumā gadījumu sekss tomēr kalpo ne tikai fizioloģisko vajadzību apmierināšanai, bet arī, lai apmierinātu vēlmi pēc mīļuma un maiguma. Vai vismaz radītu ilūziju par to. Pretējā gadījumā lieliski varētu izlīdzēties ar pašampierināšanos un dažādām palīgierīcēm. Shēma "sekss, pabužini, pasaki "murr murr", pačuči blakus, un no rīta soļo mājās" ir slidena, jo viegli var uzburt ilūziju par attiecībām, ko, it īpaši sievietes, ārkārtīgi mīl darīt. Tāpēc ideālā variantā, ja tiek plānotas puslīdz regulāras seksuālā rakstura attiecības ar vienu konkrētu personu, vajadzētu godīgi vienoties par abiem pieņemamām robežām. Ja katru vakaru paredzēts cits partneris, tad, protams, ir pat savā ziņā forši kopā paēst brokastis, pie viena noklausoties sev veltītus saldus komplimentu, pēc tam novēlēt viņam veiksmi un aiziet saulrietā katram uz savu pusi."

Lasot tālāk uzzināsi citus nosacījumus, ko būtu ieteicams ievērot, izvēloties seksu bez saistībām, kā arī noskaidrosi to sieviešu pieredzi, kurām ir šāda veida attiecību pieredze.