Septiņas pazīmes, kas liecina par emocionālu neuzticību

Partnera krāpšana un neuzticība nebūt nav tik viennozīmīgs jautājums, kā ļoti daudzi iedomājas. Protams, fiziska tuvība ar cilvēku, kas nav tavs partneris monogāmās attiecībās, teju vienmēr tiks nosaukta par neuzticību, bet, runājot par jūtām, robežas var būt daudz neskaidrākas. Turklāt emocionāla neuzticība nereti var tikt pārdzīvota daudz smagāk nekā fiziska, turklāt bieži tā ir arī iemesls attiecību saraušanai.

Kā saprast, vai esi pilnībā uzticīga savam partnerim vai arī neapzināti meklē laimi citur? Lūk, "Bustle" eksperti ir nosaukuši septiņas pazīmes, kas var liecināt, ka emocionāli krāp savu partneri. Ja lielākā daļa no apgalvojumiem raksturo tavu uzvedību un sajūtas, pastāv ļoti liela iespējamība, ka esi neuzticīga pat tad, ja to neapzinies.

Tu par daudz skaties apkārt

Tas ir pilnīgi normāli, ja pat tad, kad esi attiecībās, pamani izskatīgus vīriešus sev apkārt. Tā gadās, satiekot ļoti harizmātisku cilvēku vai kādu ar neticami labu augumu, matiem vai glītu seju. Ja tu atzīsti, ka tavs partneris nav vienīgais izskatīgais cilvēks pasaulē, tas nenozīmē, ka viņu krāp. Tomēr ir reizes, kad skatīšanās apkārt var liecināt par problēmu, piemēram, ja tu nopēti teju katru garāmgājēju, turklāt tu to dari, arī esot kopā ar savu partneri. Ja tev ir grūti neskatīties apkārt un tu sevi pieķer sevi cenšoties ieraudzīt iekārojamus vīriešus, kas nav tavs partneris, pastāv iespēja, ka neuztver savas attiecības līdz galam nopietni.

Tu nepārtraukti fantazē par citiem

Protams, ja tu reizi pa reizei iedomājies par kādu cilvēku, kas nav tavs izredzētais, tā uzreiz neskaitās krāpšana, bet, ja tu to dari nepārtraukti, esi uzmanīga. Iespējams, tu neesi gatava būt pa īstam uzticīga savam partnerim. Ja tev laiku pa laikam ir erotisks sapnis, kura galvenajā lomā ir kāds cits, nevis tavs izredzētais, pārāk sevi šaustīt nevajag, jo to, kas notiek tavā zemapziņā, ne vienmēr ir iespējams izskaidrot. Par emocionālu neuzticību var liecināt tas, ka ik vakaru tavā prātā ir domas par kādu citu cilvēku, kas nav tava otra pusīte, tas notiek regulāri, turklāt tu apzinies, kas notiek tavā galvā.

Tev rodas vēlme slēpt komunikāciju ar citiem cilvēkiem

Iespējams, tas ir tavs labākais draugs, ko pazīsti jau gadiem, bārmenis tavā iemīļotajā kafejnīcā vai kolēģis, bet, ja esi sākusi aktīvi sarakstīties ar kādu personu un tu jūti nepieciešamību šīs sarakstes slēpt no sava partnera, ir vērts padomāt, kāpēc tā. Ja to dari, jo plānojat jauku pārsteigumu tavam izredzētajam, tas ir brīnišķīgi. Tomēr, ja komunikāciju vēlies slēpt, jo baidies, ka partneris varētu to pārprast un domāt, ka tu viņu krāp, padomā vēlreiz. Iespējams, ka tu esi tā, kas pārprot situāciju un tavas īsziņas jaukajam paziņam nebūt nav tik nevainīgas.

Tu saki cilvēkiem, ka neesi attiecībās

Ja tev ir attiecības, kurās esi laimīga, kāpēc gan, lai tu to slēptu no līdzcilvēkiem? Ja ar tevi flirtē simpātisks puisis un tu ļaujies šāda veida komunikācijai, nepasakot, ka esi attiecībās, vai pat melojot un pasakot, ka esi brīva, nedomā, ka tas nav nekas nopietns. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad neplāno ar šo cilvēku jebkad tikties. Šāda veida uzvedība ir ļoti tuva krāpšanai arī tad, ja tev nav fiziska kontakta ar nupat iepazīto cilvēku.

Tev ir jūtas pret kādu citu

Tas var šķist acīmredzami, bet daudzi cilvēki nespēj atšķirt emocionālu neuzticību no sarežģīta posma attiecībās vai muļķīgas aizraušanās. Pat tad, ja fiziski jums nav bijis nekāda kontakta, maigas un emocionālas domas par citu var tik pielīdzinātas krāpšanai, īpaši, ja tas notiek ilgstoši. Ja tu zini, ka tev ir jūtas pret kādu citu, pat tad, ja tās nav abpusējas, tā ir zīme, ka tu meklē kaut ko ārpus savām pašreizējām attiecībām. Mēģinot to ignorēt vai neatzīstot patiesību sev, tu nepalīdzi ne pati sev, ne savam partnerim.

Tu joprojām esi saistīta ar savu bijušo

Saglabāt labas attiecības ar bijušo un uzturēt draudzību ir ļoti labi. Tas nav nekas briesmīgs, ja jūs laiku pa laikam satekaties uz tasi kafijas, lai apspriestu jūsu kopīgās intereses, notikumus jūsu un jūsu draugu dzīvēs. Tomēr ir lietas, ko jums kopā nevajadzētu darīt, piemēram, iegādāties jaunu gultasveļu vajadzētu ar cilvēku, kas to izmantos, nevis bijušo. Tāpat kaut kas ir pagalam greizi, ja tu ar bijušo tiecies ļoti bieži un viņš joprojām ir viens no svarīgākajiem cilvēkiem tavā dzīvē.

Tu saplāno savu laiku tā, lai izvairītos no tikšanās ar savu partneri

Tieši tā – tu vari savu partneri krāpt ne tikai ar citu cilvēku, bet arī darbu vai hobiju. Otram cilvēkam tas sagādā tieši tādas pašas ciešanas. Ja tu vienmēr esi aizņemta un tev nav laika satikties, padomā, vai tiešām tev ir tik smags posms darbā vai arī tu vienkārši labāk strādā, apmeklē kursus un pavadi laiku kādā interešu klubā, nekā esi kopā ar savu partneri. Ja tā, tad, iespējams, ir pienācis laiks, lai atzītu, ka neesi gatava investēt šajās attiecībās.