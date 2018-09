Septiņi noslēpumi, ko sieviete rūpīgi slēpj no vīrieša

Sievietes savā būtībā ir mazliet viltīgas būtnes, kas dažkārt neatklāj vairākus savas dzīves faktus otrajai pusītei. Tomēr tas netiek darīts aiz ļauna prāta, bet gan, lai pasargātu savas un arī partnera jūtas. Iedvesmojoties no portāla "Popsugar", apkopojam septiņus izplatītākos noslēpumus, kurus dāmas visbiežāk izvēlas rūpīgi slēpt, pat ja to atklāšana var ietekmēt attiecību kvalitāti, piemēram, intīmajā dzīvē.

Apmatojums uz sejas

Vīrieši dažreiz pat nenojauš, ka arī sievietēm uz sejas ir liekais apmatojums. Skaidrojums šai neziņai varētu būt tas, ka dāmas labi tiek galā ar matiņiem, tāpēc otra pusīte pat nenojauš par tādu eksistenci. Tomēr vīrieši reizēm pat neaizdomājas, cik sāpīgs šis process var būt – sākot ar vaska izmantošanu, beidzot ar lāzerepilācijas procedūrām, sieviete ir gatava uz visu!

Virsotnes un sevis apmierināšana seksuālajā dzīvē

Ne tikai vīrieši iecienījuši sevis apmierināšanas procesu – to dara arī sievietes! Tomēr viņas biežāk izvēlas šo faktu noklusēt un atstāt savu partneri neziņā. Līdzīgi ir arī ar virsotnēm seksuāla procesa laikā, jo ne vienmēr tiek sasniegts orgasms. Dažkārt tiek pieņemti lēmumi atklāti izrunāties un ilgi turētos noslēpumus atklāt, tomēr biežāk intīmās dzīves līkloči paliek tā arī neatklāti.

Patiesais svars

Viens no rūpīgāk slēptajiem noslēpumiem, ko bieži nezina pat laulātais partneris, ir sievietes patiesais svars. Pat par sevi pārliecinātas dāmas izvēlas kilogramu skaitu paturēt pie sevis, lai vārīgo tēmu atstātu attiecību aizkadrā. Vīrietim noteikti vajadzētu būt iecietīgam un pieņemt savas mīļotās vēlmi noslēpumu neatklāt.

Bijušo skaits

Sievietes pagātne ir viņas darīšana, tāpēc nevajadzētu pārsteigumā uztaisīt scēnu, ja bijušo skaits tiek mainīts, ņemot vērā situāciju. Piemēram, savām draudzenēm viņa var atklāt patieso ciparu, tomēr savai jaunajai otrajai pusītei, skaitli samazināt, lai nerastos nevajadzīgi saspīlējumi.

Izsalkums

It īpaši attiecību sākumā sieviete restorānu apmeklējumu reizēs izvēlas tādus ēdienus, ko ikdienā nemaz neēd. Piemēram, vieglus salātus, lai parādītu potenciālajam partnerim, ka ēd veselīgi. Tāpēc pēc salātu notiesāšanas, viņa jūtas pamatīgi izsalkusi, tomēr to nekādā ziņā vēl neatklāj vīrietim.

Mājas darbi

Bieži sievietes izvēlas uzticēt vai pieņemt palīdzību no sava puiša vai vīra, nevis tāpēc, ka patiesi būtu vajadzīga palīdzība, bet patiesībā nav nemaz bijusi vēlme ar to nodarboties. Tāpat arī vīrieša darbošanās mājās liecina par attiecību nākotni un brīnišķīgu sadarbību, ko ir patīkami vērot no malas, kamēr partneris naski ieskrūvē spuldzīti.

Vajadzība pēc vīrieša

Nav noslēpums, ka mūsdienu sievietes ir spēcīgas un varošas savā būtībā. Tomēr bieži noslēpumā tiek paturēti vārdi vīrietim: "Man tevi vajag!" Vēl grūtāk ir to atzīt nevis pašam vīrietim, bet gan sev. Arī neatkarīgām un pašpietiekamām sievietēm ir vēlme mīlēt, tāpēc vajadzības atklāšana var vienkārši prasīt nedaudz vairāk laika.