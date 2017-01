Septiņi vīriešu tipi, no kuriem labāk turēties pa gabalu

Iepriekš esam stāstījuši, kādi vīrieši liek sieviešu ceļiem saļimt, bet kuri ir tie vīrieši, no kuriem labāk turēties pa gabalu? Šoreiz, iedvesmojoties no "Glamour" un "Elitedaily", izvirzījām septiņus vīriešu tipus, no kuriem labāk izvairīties un par vīru neapņemt. Tos "Viņa" komanda papildināja ar pieredzes stāstiem. Tikai atceries, ka šie cilvēku tipi attiecībās ir "bīstami" tikai tad, ja viņā šī īpašība ir dominējošā un tas raksturo visu viņa personību, jo ikvienā no mums mīt maziņš kontrolētājs, narciss vai karjerists.

Kontrolējošais

Dzīve ar kontrolējošu partneri var nebūt visai viegla. Viņš visu laiku vēlas būt lietas kursā – kur tu esi, ar ko tu esi, ko tu tur dari. Šādam cilvēkam vienmēr būs vajadzīga sajūta, ka viņš apzinās ikvienu tavu soli, neizlaižot tevi no sava redzesloka.Turklāt tas nebeidzas vien ar ziņkāri. Kad tavi tuvākie un tālākie plāni, kā arī pagātnes darbības būs noskaidrotas, viņš centīsies ietekmēt tavas rīcības. Piemēram, vai tiešām ārpus mājās vēlies doties šādā izskatā? Viņa vēlme kontrolēt ikvienu tavu darbību dažkārt var pārvērsties pat sāpīgā kritikā. Kristīne (34) dalās stāstā ar draudzenes attiecībām, kas skārušas arī viņu. "Manai draudzenei ir vīrs, kurš ir paranoisks bez gala! Viņam visu laiku liekas, ka viņa iet neceļos – krāpj, dara kaut ko sliktu. Tas ir iemesls, kāpēc viņš viņu neliek mierā un ik desmit minūtes raksta īsziņas ar tekstu: "Kur esi?". Man liekas, ka tas nav normāli, ņemot vērā, ka viņi precējušies septiņus gadus. Līdzšinējā uzticība taču pierāda, ka viss ir kārtībā. Vai viņš šādi trobelēs viņu visu mūžu? Tas nav normāli!"

1. Vienaldzīgais

Vienaldzīgais 2. Pārāk prasīgais jeb vīrietis-bērns

Pārāk prasīgais jeb vīrietis-bērns 3. Manipulētājs

Manipulētājs 4. Puisis, kas tikko ir izšķīries

Puisis, kas tikko ir izšķīries 5. Karjerists

Karjerists 6. Narciss