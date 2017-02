Sešas pazīmes, kas jau iepriekš var atklāt – gultā viņš nebūs uzdevumu augstumos

Noteikt to, kāds vīrietis būs gultā, daudzas sievietes labprāt vēlētos vēl pirms nopietnāku attiecību uzsākšanas. Tas ļautu izvairīties no daudzām problēmām un neveiklām situācijām, jo teju ikviena no mums vēlas, lai viņas izredzētais būtu ne vien labs cilvēks un gādīgs tēvs jūsu kopīgajiem bērniem, bet arī kaislīgs mīlnieks.

Ja būsi vērīga, jau attiecību sākumposmā varēsi nojaust, kā viņš uzvedīsies gultā, jo interneta resurss "Sex News" apkopojis vairākas pazīmes, kas varētu diezgan percīzi iezīmēt aptuvenas partnera mīlnieka spējas. Viņš neprot dejot Prasmīgs mīlnieks labi vada partneri dejā, nemin viņai uz kājām un nesaspiež vidukli kā spīlēs. Pretējā gadījumā, vīrietis, visticamāk, ir egoists, kuram vienaldzīgas tavas vēlmes. Cilvēks, kurš nejūt dejas ritmu, tāpat nespēs sajust tavu ķermeni, lai pilnvērtīgi sniegtu un gūtu baudu. Viņš izturas rupji Vīrieši, kuri ikdienā ir tendēti uz rupjību un agresiju, līdzīgi uzvedas arī gultā. Rupekļi rūpējas par to, lai, pirmkārt, tiktu apmierināti viņa instinkti un vajadzības, nemaz nedomājot par to, kā jūtas partnere. Viņš ir lielīgs Ar aizdomām vajadzētu attiekties pret tiem vīriešiem, kuri to vien dara, kā stāsta par savām mīlas gaitām. Labs mīlnieks nekad lieku reizi neatgādinās par savām uzvarām. Ja tavs vīrietis bez mitas stāsta par savām mīlas gaitām, visticamāk, viņš ir gaužām švaks mīlnieks. Turklāt psihologi atzīmē, ka par seksu īpaši daudz patīk runāt par sevi nepārliecinātiem cilvēkiem. Viņš slikti skūpstās Viena no pazīmēm, ka vīrietis tev nesagādās baudu gultā, ir viņa neprasmīga skūpstīšanās. Ja viņš tavām lūpām pieskaras sausi un bezkaislīgi, tad, visticamāk, arī nākamajos attiecību attīstības etapos vīrietim būs problēmas tevi uzbudināt. Tāda tipa vīriešiem vairāk piemērotas būs tādas sievietes, kuras sekss īpaši neinteresē. Arī, ja vīrieša skūpsts ir pavisam "slapjš", tas var liecināt, ka jutekliskums nav viņa stiprā puse. "Sex News" norāda – ja vīrietis skūpsta laikā neizmanto mēli, tad, visticamāk, arī kā seksa partneris viņš būs visai garlaicīgs. Viņš baidās skatīties uz tevi Ja vēlaties noskaidrot, kāds gultā būs potenciālais partneris, vēlams pievērst īpašu uzmanību viņa skatienam. Ja tev rodas iespaids, ka vīrietis lieku reizi baidās paskatīties uz tevi, jāaizdomājas, jo tāda rīcība var liecināt par to, ka viņš kautrējas no seksuālām attiecībām un var izrādīties vājš mīlnieks, kurš nespēj izrādīt iniciatīvu. Viņš nelāgi ož Nav svarīgi, vai tas ir nelāgs aromāts no mutes vai ķermeņa. Svarīgi, ka vīrietis, kurš slikti ož, odīs vēl sliktāk, kad novilks drēbes. Tas ir nerakstīts likums, ka slikts ķermeņa aromāts nozīmē – slikts sekss. Turklāt pārāk spēcīgam parfīma aromātam arī vajadzētu raisīt aizdomas – iespējams, tādā veidā vīrietis cenšas maskēt kādu specifisku, tevis vēl nepamanītu smaciņu.