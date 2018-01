Sieviešu pieļautās kļūdas, kas atbaida lieliskus vīriešus

Ja jau ilgāku laiku centies atrast cilvēku, ar kuru dzīvi pavadīt plecu pie pleca, tomēr tas nesokas tik raiti, var rasties sajūta, ka uz pasaules vairs nav neviens, kas tiešām būtu radīts tev. Tomēr, lai vispirms meklētu skabargu otra acī, varbūt vispirms jāpadomā par sevi un saviem ieradumiem. Varbūt tieši šie "Yourtango" attiecību ekspertu padomi par izplatītākajām dāmu kļūdām, kas atbaida lieliskus vīriešus, tev palīdzēs!

Apsēstība ar savu ķermeni un svaru



Kad tu esi apsēsta ar savu ķermeni, svaru un nelaimīga ar sevi, šī problēma būs skaidri redzama, neatkarīgi no tā, cik ļoti tu centīsies to slēpt aiz sava smaida. Un tas ir visai loģiski, jo, ja pati nejūties ērti savā ādā un netici, ka esi skaista un lieliska, citi arī tam neticēs.

Ja saejies ar laimīgu un veselīgu cilvēku, visticamāk, viņš sev blakus vēlēsies redzēt tieši tāda paša raksturojuma sievieti. Un cik gan ļoti laimīga tu esi, ja tavs svars un ķermeņa šķietamās nepilnības tevi visu laiku uztrauc, kā arī visu laiku jūties tā, it kā neesi gana laba? Pārstāj!

Iespējams, tev šķiet, ka vīrietis no tevis "aizbēg" tieši tavu uzburto "mīnusu" dēļ, tomēr, patiesību sakot, nereti šim ugunskuram pašas pieliekam pagali, uzsverot savas iedomātās problēmas un burtiski aizdzenot viņu prom. Labā ziņā ir tāda, ka no šī nelāgā ieraduma sevi nenovērtēt un saskatīt tikai slikto var atbrīvoties. Šeit atradīsi padomus, kā to izdarīt.