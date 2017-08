Sieviešu tipi, no kuriem vīrieši izvēlas turēties pa gabalu

Ideāls nav neviens – katram savi tarakāni galvā. Ar kādu sadzīvot vieglāk, ar citu grūtāk, bet ar vēl kādu – pavisam neiespējami! Tā kā iepriekš esam stāstījusi par vīriešu tipiem, no kuriem labāk turēties pa gabalu, šoreiz paskatījām, kā "Yourtango" eksperti papētījuši vīriešu antipātijas, izvirzot tos sieviešu tipus, no kuriem kungi bēgot kā no uguns.