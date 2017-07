Tas nenotiek tikai ar tevi. Neveiklākie brīži guļamistabā, ar ko saskāries teju katrs

Filmās redzētās un grāmatās lasītās ainas, kurās mīlnieki nomet drēbes un ļaujas viens otra glāstiem, parasti rada iespaidu, ka viss norit bez neveikliem brīžiem un pārpratumiem. Tomēr dzīvē viss notiek citādāk. Labā ziņa ir tā, ka ar neveiklām situācijām visintīmākajos brīžos saskaras teju katrs.

Neatkarīgi no tā, cik labi partneriem saskan un kādas ir viņu attiecības, ikdiena un arī intīmā dzīve var būt pilna pārpratumiem un neveikliem brīžiem. Iedvesmojoties no "Women's Health", piedāvājam iepazīties ar neveiklākajiem brīžiem seksā, ar ko saskāries ir teju ikviens, kā arī reālu cilvēku komentāriem par to, kā viņi izdzīvoja šīs situācijas.

Neveiklā izģērbšanās, bez kā iztikt nav iespējams

Brīžos, kad situācija jau kļūst nokaitēta, daudziem piezogas doma – kā man novilkt tās drēbes, nepārtraucot skūpstus un glāstus un neradot neērtas un neveiklas situācijas? Sieviešu kleitas, svārki un bikses ir tik dažādas, ka vīrieši nereti apjūk, cenšoties tās dabūt nost. Nemaz nerunāsim par krūšturiem, kam mēdz būt ne tikai viens vai divi, bet seši un pat septiņi āķīši. Un zeķes… Jūs esat pilnībā kaili, ja neskaita zeķes. Kā tās novilkt?

Ja tas palīdz, atceries, ka neesi viens – neveiklus brīžus izģērbjoties piedzīvo visi. Varbūt pamēģini pārvērst defektu par efektu un iemācies izbaudīt izģērbšanos, kā to dara Krista.

"Man personīgi izģērbšanās ir ļoti mīļa priekšspēles daļa," atzīstas Krista, "man pašai ļoti patīk izģērbt vīrieti, īpaši, ja varu pogu pa pogai atdarīt viņa kreklu. Es izbaudu, ja vīrietis nevar attaisīt manu krūšturi vai nesaprot, kur atrodas manas kleitas rāvējslēdzējs. Tas, ka viņš cenšas to izdarīt, ļauj man sajust, ka viņš patiešām mani grib. Ciest nevaru, ka čalis ātri vien pats nomet savas drēbes un gaida, ka arī es pati izģērbšos un viss uzreiz notiks. Tad man šķiet, ka viņš ir slinks un mani nemaz tik ļoti negrib."