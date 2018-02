Tikai pieaugušajiem: kādas intīmpreces meklē un izvēlas Latvijā

Gadumija un svētā Valentīna diena – tas ir laiks, kad ievērojami palielinās apgrozījums intīmpreču veikalos, tā sarunā ar "Delfi" atzīst uzrunāto uzņēmumu pārstāvji. Interesants fakts – neraugoties uz to, ka šodien it visu var nopirkt internetā, daudzi dodas uz īstu veikalu, lai izvēlētos un iepirktos klātienē. Turklāt, ja šādu veikalu pirmsākumos tur iegriezās pamatā tikai vīrieši, tad šobrīd statistika krietni mainījusies.

Pirmie intīmpreču veikali Latvijā parādījās pirms vairāk nekā 20 gadiem, deviņdesmito gadu sākumā. Salonu "Labi" tīkla veikalos pirms 25 gadiem teju visi apmeklētāji (95 procenti) bija vīrieši, sievietes baidījušās tur iet – burtiskā nozīmē. Tagad proporcija mainījusies, vairāk nekā puse (55 procenti) klientu ir sievietes, portālam "Delfi" stāsta uzņēmuma pārstāvji.

Senāk "seksšopos" biežāk iegriezās pa vienam, bet tagad aizvien biežāk veikalos var redzēt pārus, kas ieradušies kopā. "Pāri savstarpēji konsultējas, bet parasti vīrieši lūdz kaut ko izmēģināt, bet sievietes diktē savas vēlmes, viņas ir uzstājīgākas," savos novērojumos dalās salonu "Labi" darbinieki.

Pilnīgi visi "Delfi" aptaujātie veikali, kuru piedāvājumā ir preces pieaugušajiem, uzsver, ka ar gadiem klienti ir kļuvuši izvēlīgāki un priekšroku dod kvalitatīvām lietām, saprotot, ka tās maksā dārgāk.

Intīmpreču tirgotāji novērojuši, ka visretākie apmeklētāji ir vīrieši aktīvā reproduktīvajā vecumā, t.i., no 18 līdz 25 gadiem. Visbiežāk veikalos iegriežas vīrieši vecumā no 30 līdz 40 gadiem (bet esot arī 80 gadus veci klienti, kas joprojām ir formā un vēlas izmēģināt ko jaunu), sievietes vecumā no 25 līdz 50 gadiem. Visbiežāk – no 40 līdz 50. Jaunas sievietes veikalos iegriežas biežāk nekā vīrieši, galvenokārt – lai iegādātos ko jaunu vai pārsteidzošu savai otrajai pusei.

Neraugoties uz to, ka šobrīd it visu var apskatīt un iegādāties tīmeklī, lielākā daļa tomēr izvēlas citu rīcības plānu: visu izpēta internetā, bet pēc tam dodas uz veikalu, lai vēlreiz apskatītu, aptaustītu un tad pieņemtu lēmumu – pirkt vai nē. Un, pat ja lēmums par pirkumu netiek pieņemts tajā pašā dienā, praksē pierādījies, ka pēc kāda laika noskatītā prece tomēr tiek iegādāta.

Tāpat esot tādi klienti, kas ierodas pēc citu atsauksmēm: kāds ir kaut ko nopircis, pastāstījis un tādējādi ieinteresējis pašam pamēģināt.

Nereti gadoties tā, ka vēlme un interese parādās naktī, tādēļ vienmēr esot iespēja apmeklēt veikalu pēc pusnakts – diennakts saloni darbojas joprojām. "Mēs tā nestrādātu, ja nebūtu izdevīgi. Bet naktij tik tiešām ir sava pircēju kategorija. Kāds ierodas trijos naktī, cits – piecos vai sešos no rīta. Parādās drosme un vēlēšanās izmēģināt ko jaunu, tādēļ mēs vienmēr esam atvērti."