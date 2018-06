Transpersona, kas pārgulējusi ar vairāk nekā 2000 vīriešu: man vienkārši patīk sekss

Kristāla Varena ir 48 gadus veca sieviete, kas lielāko savas dzīves daļu ir pavadījusi vīrieša ķermenī. Pirms viņai veica dzimuma maiņas operāciju, viņu pazina kā Kristoferu Snoudenu. Kristāla ir modele un pavasarī ieguva plašu atpazīstamību, daloties savā stāstā par atkarību no seksa. Pēc pārtapšanas par sievieti arī fiziski viņa ir pārgulējusi ar vismaz 2000 vīriešu un uzsver, ka nedomā apstāties.

Savā stāstā, ko Varena uzticējusi "Vida Press", viņa atklāj, ka pēc dzimuma maiņas operācijas vienkārši cenšas "atgūt iekavēto". Varena norāda, ka viņai vienkārši ļoti patīk sekss, un viņa nesaprot, kāpēc tagad, kad viņa ir sievietes ķermenī, tas tiek pārmests daudz vairāk nekā tad, kad viņa dzīvojusi vīrieša ķermenī.

No bikšu valkātājas par bikšu mednieci, lai atgūtu nokavēto

Varena joko, ka no bikšu valkātājas kļuvusi par bikšu mednieci. Lai arī jau pašlaik viņas partneru skaits ir ievērojams, Varena neplāno apstāties – viņas mērķis ir līdz 50. dzimšanas dienai pārgulēt ar 3000 vīriešiem. Tas nozīmē, ka viņai ir nepilni divi gadi laika, lai "atgūtu iekavēto" ar vēl 1000 vīriešiem. Viņa norāda, ka to dara tāpēc, ka ir zaudējusi ļoti daudz laika, dzīvojot kā vīrietis.

Pusslodzes modele arī neslēpj, ka lielākā daļa partneru nezina par viņas pagātni. "Man ir sekss ar citu partneri gandrīz katru nedēļas vakaru, bet es izvēlos drošu seksu un es nevaru palikt stāvoklī. Kāds gan tur kaitējums?" viņa vaicā, "14 gadu laikā kopš operācijas man ir bijis sekss ar vismaz 2000 vīriešiem un es neplānoju piebremzēt. Patiesībā es gribu pārgulēt ar vēl vairāk vīriešiem. Man tas patīk un man nekad nepietiek."

Sekss parasti esot vienas nakts sakars, tāpēc Varena nepagūst partnerim izklāstīt detaļas par savu pagātni. Un viņa arī neizprot, kāpēc tas būtu jādara. "Es šaubos, ka daudzas sievietes dalās informācijā par savu slimību un operāciju vēsturi, pirms dodas uz gultu ar vīrieti, kas viņām patīk un kam patīk viņas. Es tagad esmu sieviete, un tas ir vienīgais, kam ir nozīme." Kristāla arī atzīmē, ka tad, kad viņa bija vīrietis, neviens viņu nenosodīja par aktīvu intīmo dzīvi – kāpēc gan tas būtu jādara tagad, kad viņa ir sievietes ķermenī?

Varena arī lepojas ar to, ka vienā naktī viņai bijis sekss ar deviņiem vīriešiem: "Man nav kauna, es esmu lepna. Pēc gadiem, ko esmu vadījusi, ienīstot savu ķermeni, es patiesi mīlu tā izrādīšanu un izbaudīšanu, un izskatās, ka arī vīrieši to izbauda." Uz apvainojumiem, ka viņa ir prostitūta, sieviete atbild, ka nekas nevarētu būt tālāk no patiesības – viņai vienkārši patīk sekss, bet gadiem viņa no tā izvairījās, jo nebija apmierināta ar savu ķermeni.

Ceļš uz ''pareizo'' ķermeni

Kristāla jau agrīnā vecumā sapratusi, ka ir iesprostota nepareizā ķermenī. 14 gadu vecumā viņa slepus sāka tērpties savas mammas apģērbā. "Es biju zēns, bet es jutos kā meitene," viņa saka, "bet tas bija mulsinoši, jo, lai arī es apbrīnoju vīriešus, es zināju, ka neesmu gejs." 20 gadu vecumā viņa droši zināja, ka viņai vajadzēja piedzimt kā sievietei, un atbilstoši sāka ģērbties arī publiski.

"Man bija sekss ar vīriešiem, bet es zināju, ka es neesmu gejs, es zināju, ka man nepieciešams ķermenis, kuram man bija jābūt jau kopš dzimšanas, un es nolēmu to mainīt," stāsta Varena. 2001. gada augustā viņa sāka uzņemt hormonus, lai sagatavotos dzimuma maiņas operācijai. Viņas āda kļuva maigāka un krūtis lielākas. Tas beidzot ļāvis viņai sajusties kā viņai pašai. Varena stāsta, ka sāka saņemt uzmanības apliecinājumus no vīriešiem, dodoties izklaidēties, bet viņi nespēja pat iedomāties Varenas noslēpumu. Tā, kā dzimuma maiņas operācija vēl nebija veikta, satuvinoties ar tikko iepazītu vīrieti, viņai nācās atklāt patiesību. Reakcijas bija dažādas: daļai bija vienalga, bet daļa bija šokēti un zaudēja interesi.

2003. gada decembrī viņai beidzot veica operāciju. Varena stāsta, ka par pārmaiņām bija sajūsmā un nespēja vien beigt apjūsmot savus jaunos dzimumorgānus. "Tā izskatījās brīnišķīgi. Es to vienkārši dievināju un nevarēju beigt uz to skatīties," viņa atceras. Viņa beidzot jutās kā sieviete gan garīgi, gan fiziski, turklāt viņa atkal bija nevainīga. Varena devās ballēties kopā ar draugiem, kas zināja par operāciju un heteroseksuālie vīrieši teju stājušies rindā, vēlēdamies ar viņu pārgulēt. "Es jutos kā vīriešu magnēts, nevis vīrietis. Tas bija atsvaidzinoši," viņa noteic.

Pēc vairākiem mēnešiem viņa ieguvusi modeles darbu veikalu ķēdē.

Atkarība no seksa un neizpratne par sieviešu kaunināšanu

Tad kādu vakaru viņa saņēmusi ielūgumu piedalīties svingeru klubā. Ieintriģēta, viņa piekrita. Galu galā viņai bija sekss ar deviņiem vīriešiem pēc kārtas. "Es nevienam no viņiem neteicu, ka iepriekš man bija vīrieša ķermenis. Es tad jau biju sieviete. Kāpēc, lai es stāstītu?" viņai vaicā, norādot, ka izbaudījusi ikvienu minūti un to darījuši arī vīrieši. "Sekss kā sievietei radīja ļoti atšķirīgas sajūtas, lēns un izjusts, tas bija daudz erotiskāks nekā sekss, kad biju vīrietis. Nevarēju vien sagaidīt, kad dabūšu vēl." Viņa norāda, ka kļuvusi atkarīga no seksa, esot sievietes ķermenī un teju katru vakaru devusies uz kādu klubu, lai satiktu jaunu partneri. Tikai dažu mēnešu laikā pēc operācijas viņa jau bija pārgulējusi ar simtiem vīriešu.

"Daži no draugiem uzskatīja, ka man viņiem ir jāpasaka, ka esmu sieviete-transpersona, bet es tā arī nevarēju saprast, kāpēc. Es vienmēr esmu bijusi sieviete, iesprostota nepareizajā ķermenī, tad es kļuvu par sievieti īstajā ķermenī. Kāda tad tam ir nozīme?" viņa vaicā. Līdz 2012. gadam Kristāla jau bija pārgulējusi ar 1000 vīriešiem, bet vēlme pēc seksa tikai turpināja pieaugt.

Lai arī Varena sauc sevi par atkarīgu no seksa, tā nav atkarība, ko viņa vēlētos uzveikt. "Man nodarbošanās ar seksu tik bieži nozīmē svinēt to, ko man būtu vajadzējis darīt visu mūžu, ja es nebūtu dzimusi nepareizajā ķermenī," viņa skaidro. "Reti kad ar vīriešiem, ar ko man bija sekss, es pavadīju pietiekami daudz laika, lai izstāstītu visu savu stāstu, un mēs bijām pārāk aizņemti, darot citas lietas."

Kāds partneris, kas gribējis izveidot ilgtermiņa attiecības, uzzinājis visu viņas stāstu. Viņš pieņēma Varenas pagātni, bet sieviete nespēja būt uzticīga tikai vienam cilvēkam. "Es vienkārši tik ļoti mīlu sava ķermeņa izrādīšanu, es esmu tik laimīga un lepna un, jā, es atgūstu nokavēto laiku," viņa skaidro.

"Tas, kas man nepatīk, ir cilvēki, kas teic, ka es tikpat labi varētu būt prostitūta. Tas ir aizskaroši sievietēm un ļoti seksistiski. Sievietēm nevajadzētu tikt kauninātām par to, ka viņas atzīst, ka izbauda seksu tāpat, kā to dara vīrieši," pārliecināta Varena. Viņa uzsver, ka tam nav nekādas saistības ar vīriešiem piemītošo seksuālo dziņu, jo Kristālai sievietes ķermenī tā ir augstāka nekā iepriekš. "Sekss kā sievietei ir brīnišķīgs, un es plānoju to darīt tik daudz, cik vien es varu."