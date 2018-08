Trauksmes signāli, kas liecina – attiecībās piekāpies pārāk daudz

Neviens nav teicis, ka attiecības veidot ir viegli. Lai tās izdotos, abiem partneriem ir jāsper solītis uz priekšu, jāmāk "pierīvēties" otra niķiem un interesēm, jāspēj izstāstīt, kas tev nešķiet pieņemami, kā arī reizēm tomēr jāpiekāpjas. Piekāpšanās jautājums nebūt nav vienkāršs – "Elite Daily" eksperti izvirzījuši pazīmes, kas liecina, ka tu, izvairoties no konfliktiem, piekāpies pārāk bieži.

Tu vairākas reizes pārdomā "kopīgi" pieņemtos lēmumus

Ja attiecībās piekāpies pārāk daudz, bieži vien nonāc situācijās, kad šķietami kopīgi pieņemtos lēmumus pārdomā vairākas reizes – vai tiešām es to gribu, vai šis bija labākais variants? Protams, galavārds nav piederējis tev, patiesībā tu pat īsti neiesaistījies diskusijā, jo tavs viedoklis kaut kur izplēnēja gaisā nesadzirdēts. Ja tu par šo lēmumu domā, tas nozīmē, ka līdz galam nepiekrīti, bet veselīgās attiecībās nevajadzētu savas domas paturēt pie sevis tikai tāpēc, lai nelietu eļļu ugunī.

Tu gandrīz nekad nedabū to, ko vēlies

Protams, dzīvē nekad nevar iegūt visu, ko sirds kāro – skumja patiesība, taču tā ir realitāte. Tomēr parasti skumjie brīži mijas ar laimes mirkļiem, tāpēc, ja dienu no dienas tavas vēlmes netiek apmierinātas, bet otrs regulāri ar savu viedokli un plāniem dominē, jūsu attiecībās viss nav līdz galam kārtībā. Vienalga, vai runa ir par vistas filejas gatavošanu vakariņās, braukšanu uz laukiem brīvdienās vai konkrētas gultas veļas izvēli, tev nevajadzētu vienmēr būt tam, kura sajūtas tiek noliktas otrajā plānā.

Tu pazaudē savu iekšējo "es"

Uz pasaules nav divu vienādu cilvēku, katram no mums ir savas izskata un rakstura iezīmes, kas padara īpašu. Cilvēks var būt laimīgs, ja attiecībās partneris viņu pieņem tieši tādu, kāds viņš ir, taču, pārāk daudz piekāpjoties, laimes sajūta noplok un virsroku ņem šaubas un pārdomas. Svarīgi, lai, arī esot attiecībās, tu darītu to, kas vienmēr sagādājis prieku, piemēram, ietu dziedāt, dejot, braukt ar riteni vai gleznotu. Ja sāc aizvien mazāk satikt savus draugus, jo partneris ar to nav mierā, un tas tevi skumdina – tu šajās attiecībās piekāpies pārāk daudz.

Tu regulāri apvainojies uz partneri

Ja tu sāc apzināties, ka attiecībās piekāpies pārāk daudz, ar laiku tevī mostas dusmas un aizvainojums par jebkuru partnera rīcību un frāzi. Tavai spējai pielāgoties un meklēt kompromisus ir robeža, kuru pārkāpjot, dusmu "burbulis" sprāgst. Šādās attiecībās cilvēks zaudē pārliecību, jo nejūtas respektēts un cienīts. Piekāpties attiecībās ir nepieciešams, taču tai nevajadzētu kļūt par regulāru darbību tikai no vienas puses.

