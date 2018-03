Vai monogāmija mūsdienās ir iespējama? Viedokļi, padomi un risinājumi

Tas, kādas attiecības izvēlas veidot divi cilvēki, ir katra pāra paša darīšana un lēmums. Tomēr, lai arī kāds tas būtu, svarīgi, lai abi iesaistītie būtu vienojušies par notiekošo. Esam tikai viens otram vai tomēr izvēlamies atvērtas attiecības?

Jebkurā no iepriekšminētajiem gadījumiem svarīga ir vienprātība, jo pretējā gadījumā kāds cietīs un tiks sāpināts. Tomēr arī tad, ja pāris it kā vienojies dzīvot monogāmi, nereti kādam nākas paslīdēt uz slidenā attiecību ceļa un aiziet neceļos. Ko tad? Vai krāpšana ir mūsdienu norma? Vai no tās ir iespējams atgūties? Vai tas, kurš krāpis vienreiz, krāps arī otrreiz? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem esam meklējušas atbildes.

Konstatējot neuzticību, attiecības var krasi mainīties un nekad neatgriezties agrākajā stadijā. Un arī šajā situācijā interesanti uzzināt – kāds ir neuzticības iemesls?

Šoreiz piedāvājam vairākus rakstus, viedokļus, padomus un risinājumus, kas tiešā vai netiešā veidā liks aizdomāties par būtisko jautājumu – vai monogāmija mūsdienās vispār ir iespējama?