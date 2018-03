Vai saskaņu iespējams 'apgūt'? Svarīgākie seksuālās saderības priekšnoteikumi

Zinātāji saka, ka laba seksuāla saderība ļaujot pārim nodzīvot kopā visu mūžu. Tomēr, kas tieši šo saderību veido? Vai tā ir mistiska kopā būšanas laime vai daudzu gadu gultas prieku eksperimentu rezultāts? Kas nosaka šo saderību – psiholoģija, tehnika, intuīcija, pieredze? Seksologi apgalvo, ka šīs saderības pamatā ir pieci svarīgi priekšnoteikumi, par ko plašāk vēstī "Psychology Today".

Seksuālā saderība un smalkā sievietes psiholoģija

Seksuālā saderība nav iespējama, ja vīrietis nespēj izprast sievietes psiholoģiju. Tev pašai ir jādod priekšstats par to, ko no partnera sagaidi. Tiesa, vēlmes nereti ir atkarīgas no situācijās un tās var būt dažādas, tāpēc nesteidzies uzreiz teikt "visu labu!" uzreiz kā kaut kas nav pa prātam, jo, iespējams, kādreiz pati labprāt parakstījusies uz, piemēram, ātru seksu un tā, gluži neapzināti, esi vīrietim radījusi iespaidu, ka tieši tas ir tas, kas tev vajadzīgs.

Pamēģini apskaidrot savu partneri – izprovocē viņu uz tādu seksu, kāds tev tiešām ir tīkams. Tas var būt jebkas – lomu spēles, sveču romantika, attiecīgs kino utt. Iepazīstini vīrieti ar tādu sevi, kāda esi patiesībā. Tomēr, ja vīrietis ir norūpējies tikai par sevi un tavas vēlmes un centienus neuztver nopietni, ir pamats uztraukumam par jūsu kopīgo nākotni.

Organismu bioritmi

Bioritmi ir vēl viens klupšanas akmens ceļā uz seksuālo saderību. Mēs piedzimstam kā cīruļi –ceļamies kopā ar saulīti un dodamies gulēt ne pārāk vēlu. Taču vēlāk dzīves gaitā dažādu apstākļu ietekmē ir cīruļi, kas pārtop par pūcēm. Un te sākas arī problēmas ar seksuālo saderību.

Viens vēlas seksu, otrs – neko citu, kā pagriezties uz sāniem un gulēt. Ko darīt? Tad ir jāmeklē tāds diennakts laiks, kad abi ir žirgti un gatavi mīlas priekiem. Tādu laiku noteikti ir iespējams atrast, taču izskaitļot to var tikai izpētes ceļā.

Temperamentu sakritība

Nekas prātīgs no seksuālās saderības neiznāks, ja pārim nav temperamentu saskaņas. Zem viena palaga kārtīgas, nešpetnas kaisles tīkotājs un sveču gaismas alkstoša nelabojama romantiķe tā īsti nav liekami. Un visādi citādi savstarpējām attiecībām it kā piemēroti cilvēki šī aspekta dēļ pamatīgi "iekrīt". Seksuālo prieku gaume ir nopietns apstāklis, kurā vajadzīga kaut neliela saskaņa, lai attiecības funkcionētu.

Seksuālo saderību iespējams izveidot

Ja gultā ir nonākuši divi dažādi pretpoli, pilnīgi iespējams, ka par spīti visiem priekšrakstiem un dabas likumiem, viņi tomēr virzās viens otram pretim un seksa laikā var gūt ne mazums baudas.

Izsenis valdīja uzskats, ka ar pieredzi jābūt apveltītam vīrietim, bet sievietei visa pieredze šajā mākslā jāapgūst laulības gultā. Laiki ir mainījušies un mūsdienās ne mazums vīriešu ar baudu un patikšanu atdodas pieredzējušākām sievietēm. Tāpēc, ja tev šajā jomā ir talants, neslēp to!

Profesionāļa palīdzība

Seksuālo saderību ir iespējams gūt arī ar profesionāļa palīdzību. Tavs vīrietis tev visādi citādi šķiet gana labs, tikai ne gultā? Pietiks to apspriest ar savām draudzenēm, laiks vērsties pēc padoma pie profesionāļa.

Un nekādā ziņā neceri, ka problēmas seksā kaut kā mistiski izzudīs un "gan jau būs labi". Tās nepazudīs – pie seksuālās saderības jautājuma tomēr būs jāpastrādā, jo ne visi ir to laimīgo skaitā, kam ideālais seksuālais partneris nav bijis tālu jāmeklē!