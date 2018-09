Vāverīte, vientuļais mūks un prieka ieleja – neparasti un amizanti vārdi nerātnām sarunām

Sabiedrībā pastāv vairākas tabu tēmas, par ko it kā nepiedien runāt, bet cilvēki mēļo vienalga. Viena no tām ir cilvēku dzimumorgāni. Kautrējoties nosaukt lietas īstajos vārdos vai cenšoties paturēt noslēpumā sarunas tēmu no dzirdīgām ausīm, tiek izgudroti dažādi skanīgi, jestri un jocīgi vārdi cilvēka orgānu un ķermeņa daļu aprakstīšanai.

Lai runātu ar bērniem, nereti cenšas izmantot šķietami maigākus un mīlīgākus vārdus, ko cilvēki turpina lietot arī pieaugušā vecumā un reizēm, pat runājot ar ārstiem. Tiem, kas nevar saprast, kā tad ko dēvēt, noderīgas varētu būt latvju dainas, kur visai nekautrīgā veidā tiek runāts gan par cilvēka ķermeņa uzbūvi gan mīlēšanos. Tajās lietotie vārdi gan daudziem varētu šķist nepiedienīgi un pat rupji. Tāpat jāpiebilst, ka tautasdziesmas ļauj nojaust, ka uz mīlas priekiem naskas ir arī meitas, ne tikai dēli. Kādā tautasdziesmā, kas pierakstīta gan Kurzemē, gan Vidzemē un Zemgalē ir manāms drosmīgs tautumeitas aicinājums uz meņģēšanos: "Pisat mani, ciema puiši, man ir tauka petenīte." Turklāt jaunā dāma pantiņā ir uzstājīga – par lūguma nepildīšanu viņa sola sūdzēties kungam. Tāpat dainās ir atrodama meitu dižošanās ar saviem "labumiem", starp kuriem ir minēti pupiņi, nabiņa un "grāvītis lejiņā." Protams, neiztrūkst arī vīru dižošanās un slavēšana – dažam labam esot bijis tāds "rīks", ka varot pat sivēnu nodurt. Dažādi mīļvārdiņi dzimumorgānu aprakstīšanai nozīme ir pieminnēti arī grāmatā "Dao noslēpumi guļamistabā". Tās autors skolotājs Čiaņs Centerzans skaidro, ka "bieži, lai kāpinātu baudu no dzimumakta, nākas pārrunāt ar partneri šo tēmu, bet parasti to liedz darīt ieaudzinātais tabu." Viņš iesaka dzimumorgānu apzīmēšanai izmantot mīļus vārdus ar pozitīvu nozīmi. Izmantojot personificētus vārdus, kas apveltīti ar patstāvīgām īpašībām, esot iespējams uzlabot seksuālo tuvību, jo tas "ļauj abiem gūt dziļāku saskarsmi ar paša personiskajām ķermeņa baudas vietām". Kā tad tiek apzīmētas intīmās ķermeņa daļas cilvēku sarunās, nerātnajās dainās un Dao mācībā, lasi tālāk rakstā.

