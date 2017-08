Viņa nolūki ir patiesi: pazīmes, kas liecina – izredzētais šīs attiecības uztver nopietni

Attiecību sākumā bieži vien nespējam saprast, kāds būs to tālākais liktenis – vai viss iegrozīsies vareni nopietnā gultnē, vai arī čiks viens būs. Kā to atšķirt? "Elite Daily" ekspertiem ir sava teorija.

Viņš tevi izrāda sabiedrībai. Viņš tevi ved uz restorāniem, pastaigās un jebkur citur, kur pastāv iespējamība, ka jūs pamanīs vēl kāds. Viņš nekautrējas no tā, bet drīzāk ar jūsu draudzību lepojas. Turklāt viņš labprāt tevi iepazīstina ar saviem tuvākajiem – draugiem, ģimeni.

Viņš pozicionē tevi par savu pāri. Ja sarunāta kāda pasēdēšana vai pasākums, kur visi ierodas ar savām otrajām pusītēm, ir visai laba zīme, ka vīrietis tevi paņēmis līdzi – tas nozīmē, ka viņš jūs sāk asociēt ar vārdu "pāris". Vēl jo labāk, ja jūs dubultrandiņā dodaties kopā tikai ar vienu pāri.

Viņš maina savus plānus tevis dēļ. Kāds nopietnāks plāns vai vienkārši atcelta draugu pasēdēšana, lai tikai pabūtu ar tevi kopā, jau ir lieliska zīme, ka viņš vēlas būt ar tevi kopā.

Viņš nevairās no tevis sociālajos tīklos. Lai arī būtiski izvērtēt to, ko liekam sociālajos tīklos, ja pat tur kungs nevairās no jūsu attiecību vai kopābūšanas apstiprinājumiem, viņam nav ko slēpt no pasaules un viņš ir pierādījis, ka viņam ir nopietnāki nolūki.

Viņš runā par nākotni. Vīrietim ir pārliecība par jūsu attiecību nopietnību tad, kad viņš sāk runāt par nākotni. Ne tikai par nākamās dienas vai nedēļas nogales plāniem, bet kopīgiem pasākumiem dzīves lēmumiem pēc mēneša, diviem, varbūt pat pusgada.

Viņš investē tevī. Pirmkārt, jau tas ir laiks, ko viņš tev velta vairāk nekā jebkad. Otrkārt, viņš mēģina tevi kaut kā iepriecināt, uzdāvinot kaut kādu nieciņu, lai tikai tu justos labi. Viņš to nedarītu, ja tu viņam nebūtu iekritusi sirdī, un, viņa skatījumā, jums nebūtu nākotne.

