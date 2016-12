Vīram jākļūst par pasaku princi – kā padomju laikos skoloja par mīlestību un intīmo dzīvi

Ja mūsdienās par visu varam runāt atklāti, tad agrāk tā gluži nebija, lai gan ik pa laikam parādījās arī atklātākas sarunas. Ko par mīlestību un intīmo dzīvi runāja padomju gados? Turpinājumā žurnāla "Padomju Latvijas Sieviete" rubrikas "Par mīlestību jārunā nopietni" ārsta Jāņa Zālīša pārdomas.

Atšķirībā no vīrieša sievietei dzimumtieksme ir daudz atkarīgāka no cēlām jūtām. Sievietei raksturīga vēlēšanās, lai mīlestības pils būtu līdz galam uzcelta un, lai viss tajā būtu stiprs, skaists, svēts, lai mīlestība būtu harmoniska un sniegtu viņai laimi. Daudzi uzskata, ka jaunas meitenes pirmā mīlestība ir platoniska. Tāds uzskats nav īsti pareizs, jo ikviena meitene jūsmo par vīrieša drosmi un spēku un, ja ir iemīlējusies, ilgojas glāstu. Arī pirmā mīlestība nav brīva no dzimumtieksmes, tikai šī tieksme ir neapzināta. Patiku, ko sajūt meitene, kad iemīļotais skūpsta viņas lūpas, kaklu, nevar šķirt no seksuālās baudas. Tātad atkal mēs esam atgriezušies no skūpstīšanās kā erogēnās zonas kairināšanas.

Ja meitene ir ļāvusi sevi skūpstīt vai pat atbildējusi uz skūpstu, tad tas nozīmē, ka viņa ir piekritusi arī pārējam, un vīrieša tālāko rīcību vairs nevar uzskatīt par varmācību.

Te nu gribu atbildēt meitenēm, kuras bija ļoti pārsteigtas kādā lekcijā uzzinot, ka skūpstīšanās ieņem tik nopietnu vietu mīlestībā un ir jau vairāk nekā viegls flirts; ka skūpsts ir aicinājums uz dzimumaktu. Ja meitene ir ļāvusi sevi skūpstīt vai pat atbildējusi uz skūpstu, tad tas nozīmē, ka viņa ir piekritusi arī pārējam, un vīrieša tālāko rīcību vairs nevar uzskatīt par varmācību. Tādēļ jau arī Černiševskis kādreiz teica: "Mirsti, bet nesniedz skūpstu bez mīlestības!" Meitenēm vajadzētu apzināties, ka nedrīkst skūpstīties "tāpat vien" un ar katru patīkamu jaunekli, ka nevajag šajā ziņā būt pārāk vieglprātīgām un "modernām".