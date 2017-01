Viss pakārtots vīrieša vajadzībām: destruktīvu attiecību pieredzes stāsts

"Viņš tikās ar mani tikai tad, kad viņam bija ērti, tikai veidos, kas viņam bija ērti, un komunicēja tikai par tēmām, kas bija viņam interesantas," stāsta viena no Latvijas Televīzijas konkursa "Supernovas" dalībniecēm Katrīna Cīrule, kura iepriekš bijusi attiecībās, ko pati uzskata par toksiskām. Viņa dalās savā attiecību pieredzē ar "Viņa" lasītājām.

"Mans stāsts ir gaužām vienkāršs: es saskāros ar to, ka vīrietis bija jauks, interesants, simpātisks, tik tāda maza nianse – attiecībās biju ļāvusi scenārijam ritēt pēc viņa prāta, nevis manējā. Respektīvi, viņš tikās ar mani tikai tad, kad viņam bija ērti, tikai veidos, kas viņam bija ērti, un komunicēja tikai par tēmām, kas bija viņam interesantas. Tiklīdz pieminēju vārdus "ģimene", "saistības", "bērni", viņš saspurojās un man kļuva neērti, es sajutos vainīga. Jo, kā man šķita, laikam tiešām – par agru, nepiedienas par to runāt, utt. Un tā pamazām diemžēl saskāros ar to, kas katrai no mums ir vislielākais ienaidnieks – bailes: "Latvijā taču ir četras sievietes uz vienu vīrieti!", "Labāk šādi, nekā vienai!", "Labāk pagaidīt un paciesties, nekā visu pazaudēt, jo attiecības izbeigt ir viegli, bet uzsākt jaunas – daudz grūtāk."

Es sapratu, ka atrodos toksiskās attiecībās. Sapratu toksisku cilvēku pazīmi – cilvēks izmanto dažādus paņēmienus, lai liktu tev sākt par sevi šaubīties. Veselīgās attiecībās tev nekad nebūtu jāziedo kāda būtiska daļa no savas dzīves – vērtības, vēlmes, draugi, ģimene, sapņi vai pašcieņa.

Ļāvu savai iekšējai balsij uz sevi skaļi runāt un izlēmu ieslēgt atpakaļgaitu, sevi atbrīvojot no ilūzijas par cilvēku, kas nav man paredzēts. Būtiski šādā situācijā ir izdarīt sevī konkrētu slēdzienu, ka no šī brīža, no šī mirkļa, distancējos no visa, kas saistīts ar šo cilvēku. Lai cik spēcīga būtu ķīmija, lai cik spēcīgi manī cirkulētu asinis, esot viņa tuvumā, tas viss ir pārejoši un iluzori. Es zinu, ka tā pa īstam ir tikai tad, kad cilvēkus vieno kopējas vērtības un dzīves mērķi, nevis kaisle un iedomas.

Toksiskas attiecības vienmēr mums var palikt kā atgādinājums dzīvei. Atgādinājums, ka rūpīgi jāizvēlas, kuriem cilvēkiem atvērt durvis uz savu pasauli. Atgādinājums, ka jāiemācās redzēt cilvēkus tādus, kādi viņi ir, nevis kādi viņi vēlētos būt. Atgādinājums, ka jāpiešķir nozīme cilvēku darbiem, nevis vārdiem. Un atgādinājums, cik svarīgi ir saglabāt savu patieso identitāti.

Es vēlos iedrošināt visas sievietes, kas atrodas degradējošās attiecībās, un sievietes, kas slēpjas aiz "ideālajām "Instagram" filtru dzīvēm" – uzdrošināties spert soli pretī nezināmajam, taču pareizajam lēmumam. Mums katrai ir nepieciešams apzināties: "Es esmu mīlama, īpaša, skaista, unikāla, vienīgā uz visas pasaules tāda. Un būšu kopā tikai un vienīgi ar vīrieti, kas manī šo dievišķo gaismu saskatīs!""

Katrīna Cīrule, kura savas sajūtas izdzied arī savās dziesmās, ņemot vērā savu attiecību pieredzi, stāsta, ka ir vairākas pazīmes, kā atklāt, ka esi attiecībās ar toksisku cilvēku. Esot sajūta, ka neesi gana laba un ka atsakies no kaut kā būtiska savu attiecību labā, bieži pārņemot vainas sajūta un tu raudi biežāk nekā agrāk. Varot pārņemt sajūta, ka tevi kontrolē, pārāk daudz kritizē. Gluži tāpat – tev ir bail piecelties un vienkārši aiziet, bet tajā pašā laikā nav plāna, kā situāciju vērst par labu.

"Padomi, ko esmu guvusi, meklējot atbildes, kā sadziedēt salauztu sirdi:

1. Uzraksti vēstuli tam cilvēkam, kurš ir salauzis tavu sirdi. Vēstule nav domāta nosūtīšanai, tas dos tev drosmi rakstīt patiesāk. Uzraksti gan labās, gan sliktās lietas. Izlasi vēstuli skaļi, kad esi viena. Pēc tam to saplēs un izmet.

2. Pieņem, ka brīdī, kad atradies šajās attiecībās, tev nebija nepieciešamo zināšanu, lai pasargātu sevi. To, kas ar tevi notika, ir tava jauniegūtā pieredze, ko vari izmantot, lai darītu sev labu.

3. Iedomājies, uz pasaules pilnīgi ikviens cilvēks ir piedzīvojis sirdsāpes! Dalies ar savu stāstu un uzklausi citu stāstus, tas palīdzēs ieraudzīt situāciju no malas.

4. Velti laiku pārdomām par savām vērtībām un, pats galvenais, robežām. Kur ir tavas robežas, kuras tu nevēlies pārkāpt? Jo vairāk būsi iepazinusi sevi, jo vieglāk būs pateikt "nē", kad nokļūsi situācijās, kur kāds vēlas tevi ietekmēt.

5. Tāpat velti arī laiku, lai izzinātu savas bailes. Uzdod sev jautājumu – ko tu darītu, ja nebaidītos?

6. Uzņemies atbildību par savu laimes sajūtu! Lai gan mums visām ļoti gribas domāt, ka laime ir kas tāds, ko kāds ienāk mūsu dzīvē un ieliek mums rokās, patiesībā tie ir meli. Mūsu laime pieder mums pašām! Velti laiku sev, rūpējies par sevi, dari lietas, kas tev patīk un sagādā prieku!"

Šeit vari iepazīties ar psiholoģes viedokli par to, kā izbeigt destruktīvas attiecības un noticēt saviem spēkiem.