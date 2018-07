Alīna: Diplomēta ekonomista neatzītā vaina

“Ģimenes atbalsts ir ļoti svarīgs: no vīra vai mammas, tēta.

Kaut no viena”

Foto: Māris Morkāns

Visu laiku un domas aizņem mazulis, nav laika skumt. Ļoti atbalsta ģimene: mamma, tētis, brāļi. Cietumā tas ir ļoti svarīgi. “Tas, vai cilvēks te salūzīs, protams, ir atkarīgs no viņa paša, no viņa rakstura. Taču ģimenes atbalsts ir ļoti svarīgs: no vīra vai mammas, tēta. Kaut no viena. Tāpēc, ka meitenēm gadās tā, ka nav, kam piezvanīt, ar ko aprunāties. Viņas visu dienu ir vienas. Protams, ka tevī parādās niknums, agresija. Atbalsts šeit ir ļoti svarīgs,” uzskata Alīna.