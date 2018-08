“Ja ārpusē tevi neviens negaida, ir ļoti grūti. Daudzas meitenes pēc atbrīvošanas mēs sūtām uz patversmēm. Nupat jauna atvērta Rīgā, Eiženijas ielā. Sākotnēji viņām palīdz gan sociālie darbinieki, gan psihologi, tomēr dzīvot tur var tikai īsu brīdi,” stāsta labošanas iestādes priekšniece Inna Zlatkovska. “Pēc tam var iesaistīties projektā bijušo ieslodzīto integrācijai sabiedrībā un darba tirgū. Ieslodzījuma lietu pārvaldei, piemēram, ir līgums ar Valsts nodarbinātības aģentūru. Speciālisti nāk, lasa lekcijas, liek pildīt testus, lai noskaidrotu, kam kāda profesija ir piemērota.”

Nevienā izglītību apliecinošā dokumentā, ko sievietes iegūst, būdamas aiz restēm, nav neviena vārda par to, ka viņas mācījušās cietumā. “Saņemot diplomu, mūsu meitenes iekārtojas darbā kafejnīcās, ceptuvēs, šūšanas cehos, strādā kā frizieres. Bet ar visu to bijušās ieslodzītās normālā dzīvē atgriezties var tikai ar tuvinieku atbalstu. Meitenēm vajag patvērumu. Kur gan viņas ņems naudu, lai īrētu istabu vai dzīvokli?” spriež Zlatkovska.

Atbilstoši likumam ieslodzītās drīkst veidot uzkrājumus speciālā atbrīvošanās fondā. Uz to var pārskaitīt līdzekļus no zonā saņemtās algas, pensijas, radu un tuvinieku naudas pārvedumiem. “Tās ir neaizskaramās rezerves, viņas šo naudu nedrīkst tērēt veikalā vai citām vajadzībām. Vienīgais izņēmums – ārstēšanās. Cietumā pieejama tikai neatliekamā palīdzība, visa pārējā ārstēšanās ir uz ieslodzīto rēķina,” skaidro cietuma priekšniece. Pēc soda izciešanas cietuma administrācija bijušajai ieslodzītajai izsniedz ceļanaudu. Summa ir atkarīga no tā, kurp viņa grasās doties. Rīgā apmaksās pilsētas sabiedrisko transportu. Ja sieviete vēlas atgriezties, piemēram, Daugavpilī, Liepājā vai citur, viņai tiks piešķirta lielāka summa.