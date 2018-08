“Gribēju nopelnīt tikai 30 eiro. Gribēju palīdzēt ģimenei. Es netirgoju. Man piedāvāja, meitene man piespēlēja “uzmetienu” par mazām naudām, mani uzreiz paņēma... Mums bija tikšanās, sazvanījāmies. Bija jāsatiekas pie baznīcas. Blakus bija puisis, liecinieks, kurš redzēja visu, kas notiek. Redzēju, kā piebrauc mašīna. Viņš paskatījās uz mani, mana intuīcija nemeloja. Es jau grasījos aiziet, tikko viņa atnāca. Atgriezos, devu viņai to, ko man lūdza piegādāt. Ņemu naudu – 150 eiro, trīs papīriņi. Kā sāku mīties prom ar velosipēdu, tā viss. Mani gāž zemē. No muguras, no visām pusēm, grūž lejā no riteņa. Un viss,” par savu pēdējo aizturēšanu Marina stāsta saraustīti.