“Aizbrauciet uz Rīgas “Centrālo”. Ko jūs tur ieraudzīsiet? Milzu rindas: kurš paciņu atnesis, kurš uz tikšanos atbraucis. Un tās pamatā būs sievietes. Jūs atbraucāt pie mums uz Tvaikoņu ielu, vai daudz cilvēku redzējāt?” viņa jautā. “Cik sieviete var panest? Uz viena pleca vīrs, otra – mājas, bērni. Plus somas, plus darbs. Gadās, ka tas viss sanāk kopā un noved pie liktenīgās robežas. Izmisums, bezpalīdzība. Sieviete ir iedzīta stūrī, un viņai jāaizstāv gan sevi, gan bērnus. Reizēm – ar nazi.”

Dzīve sieviešu cietumā rit strikti pēc grafika: viņas ceļas sešos no rīta, sakopj sevi un uzkrāsojas (arī aiz restēm skaistumu neviens nav atcēlis!), brokasto. Tad seko mācības vai darbs, kursi, ārsta apmeklējums. Pusdienas no pulksten 11.30 līdz 13.00, pēc tam līdz 17.00 – kam darbs, kam mācības vai kursi. Vakariņas cietumā ir agri – no 17 līdz 18. Pēc tam meitenēm ir brīvais laiks, bet pulksten 22 sākas naktsmiers. Rīta un vakara pārbaudes ir obligātas.

Varbūt tieši tādēļ Iļģuciema cietumā nav bijis neviena mēģinājuma bēgt. “Bija gadījums, kad sieviete centās aizmukt no Dzemdību nama, taču tas bija sen. Uzskatu, ka sieviešu cietumā darbs ir vieglāks nekā maniem kolēģiem vīriešu cietumā. Mums ir viens sieviešu cietums. Jau pirmajā dienā mēs iepazīstamies ar katru. No pirmās dienas zinām, kas šis ir par cilvēku, kādas ir viņa sliktās noslieces. Bet vispār meitenēm visu laiku ir jābūt ar kaut ko aizņemtām – tad viņām ir mazāk negatīvu domu un vēlēšanos,” pārliecināta ir Zlatkovska.

“Lai meitenes iedzīvotos, mums jāņem vērā gan viņu nacionālā piederība, gan psiholoģiskā saderība, gan dažādas vecuma īpatnības. Tas ir iespējams zemākajā līmenī, kad viņas vēl ir kamerās. Tās, kas ir augstākā līmenī, vienkārši dzīvo dažādās istabās. Brīvi pārvietojas, savstarpēji sazinās un pašas izvēlas, ar ko vēlas uzturēt attiecības.”

“Dokumentus kārto pašas vai administrācija, vai palīdz kāds no tuviniekiem. Piemēram, meitene sēž, bet puisis ir brīvs. Tātad viņš iet uz dzimtsarakstu biroju, raksta iesniegumu, atnes to šurp – mēs aizpildām savas ailes, uzlieku zīmogu, ka paraksts ir īsts. Pēc tam sazvanāmies ar dzimtsarakstu biroju, vienojamies, kad viņiem ir ērti novadīt laulību ceremoniju. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks brauc uz cietumu, ierodas arī līgavainis ar gredzeniem. Bet pēc tam, ja meitene jau ir notiesāta, jaunlaulātajiem pienākas divu diennakšu tikšanās,” skaidro Zlatkovska.

“Cietums jau tāpat ir nolādēta vieta, ne tā labākā sievietei. Mēs neteiksim, sak, ja viņa ko tādu ir izdarījusi, tātad – pelnījusi. Mums nav tiesību tiesāt, mums vienkārši jāpalīdz cilvēkiem. Vēlies valkāt savu apģērbu, lūdzu, Dieva dēļ! Reiz biju pieredzes apmaiņas braucienā Zviedrijā. Tur ieslodzītajām nav sava personīgā apģērba. Taču visām ir pieklājīgi sporta tērpi, krekliņi, botas. Visu piešķir noliktavā, kvalitatīvs apģērbs un apavi.

Bet pie mums? Sieviete paliek sieviete. Protams, daudzas pucējas! Bet kā gan citādi?! Gadās, ka par apģērbu arī salamājas. No sērijas: “Tev šodien tāds simpātisks krekliņš, man tāda nav.” Var aizsvilties no pusvārda, tur pat iemeslu nevajag. Zonā visaugstāk tiek vērtētas mājas lietas no brīvības. Kā vēl mūsu cietums atšķiras no vīriešu? Pie mums ir atļautas gan jostas, gan kurpju auklas. Jā, pat augstpapēžu kurpes valkā. Arī matu sprādzes un lūpukrāsu drīkst. Aizliegtas ir tikai lakas un dezodoranti uz spirta bāzes,” skaidro cietuma priekšniece.