Liānai ir nepabeigta augstākā izglītība, viņa studēja ekonomiku. Desmit gadus nostrādāja vienā uzņēmumā. Par to, kas noveda līdz cietumam, Liāna nevēlas stāstīt. Teic, ka tas bija darbā. Summa ļoti liela, sveša nauda.

“Krātiņš” ir DELFI speciālizdevums par vienīgo sieviešu cietumu Latvijā. Tie ir stāsti par to, kāda ir ikdiena ieslodzījumā, kā arī sarunas ar sešām sievietēm, kas laiku nebrīvē pavada kopā ar saviem bērniem.

Azartspēļu atkarību atšķirībā no alkoholisma un narkomānijas var ļoti vienkārši noslēpt no tuviniekiem. “Es negāju uz spēļu zālēm. Nekad tādās neesmu bijusi. Spēlēju darbā un mājās pa naktīm, kad vīrs strādāja, bet bērni gulēja.” Vīrs par notiekošo uzzināja vien tad, kad mājās ieradās cilvēki ar kratīšanas orderi. “Kā viņš reaģēja? Nē, viņš mani nelamāja... Viņš bija šokā,” mulsi atzīstas Liāna.

Liāna cietumam sagatavojusies jau laicīgi – atšķirībā no vairuma citu ieslodzīto viņai nebija bail no nezināmā. “Es sapratu, ka man te būs jābūt. Internetā tagad var atrast visu. Nokārtoju vajadzīgos papīrus, lai jau uzreiz būtu kopā ar meitu. Morāli biju gatava. Aptuveni jau zināju, kas un kā te būs. Man cietumā nav nekā negaidīta,” skaidro sieviete. Viņa te ir jau gadu, tā ir viņas pirmā sodāmība.

Mājās Liānu gaida vīrs un dēls, kam ir četri gadi. Trīsgadīgā meitiņa ir kopā ar viņu cietumā. “Viņa zina, ka mēs esam ieslēgtas, ka mums ir noteikta teritorija. Mēs gan nesakām, ka šis ir cietums. Saucam to par mājām. Vasarā viņa atgriezīsies pie ģimenes, viņa to jau zina. Šurp vairs neatgriezīsies, jau ir liela, prātīga. Rudenī ies dārziņā. Es tik un tā nevaru būt kopā ar viņu līdz termiņa beigām. Vienkārši paņēmu līdzi, lai viņai nebūtu šoka par to, ka mamma pēkšņi kaut kur pazudusi. Līdz šim brīdim neesam bijušas šķirtas pat ne uz dienu,” stāsta Liāna.