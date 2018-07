Nedaudz atmaigst arī mammas. “Šodien pusdienās bija biezenis un kotletes. Viņa mīļākais ēdiens,” ar smaidu saka viena no viņām un pamāj uz dēla pusi, kurš aizrāvies ar rotaļlietu kastes satura vētīšanu.

“Krātiņš” ir DELFI speciālizdevums par vienīgo sieviešu cietumu Latvijā. Tie ir stāsti par to, kāda ir ikdiena ieslodzījumā, kā arī sarunas ar sešām sievietēm, kas laiku nebrīvē pavada kopā ar saviem bērniem.

Kā cietumā nonāk bērni

Šobrīd Latvijā aiz cietuma restēm dzīvo ap 10 mazu bērnu. Katrs cietumā nonācis citādā ceļā. Viena no situācijām: sievieti arestēja, bet nebija, ar ko atstāt bērnu. “Gala lēmumu pieņem bāriņtiesa. Ja bērnam nav, kur palikt, bet bāriņtiesa uzskata, ka māte bijusi ļoti laba un šo emocionālo saiti nedrīkst pārraut, bērnu un māti nešķir,” stāsta Mātes un bērnu nodaļas vadītāja Agita Mediņa. “Gadās, ka sievietei mājās paliek citi bērni, nedaudz vecāki, ir vīrs. Normāla ģimene, taču nav, kas paliek mājās ar bērnu. Vecvecāki ir jauni un strādā, bērnudārzos rindas. Ne visiem ir iespēja aiziet no darba, lai paliktu mājās ar bērnu. Ja vecmāmiņa aizies no darba un kļūs par aizbildni, viņa saņems vien ap 100 eiro. Par šo naudu ar bērnu izdzīvot nav iespējams.”