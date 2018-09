'Jūs esat traka?' Rīdzinieces stāsts par eksperimentu – septiņām dienām bez plastmasas

"Šī bija ļoti vērtīga pieredze," teic rīdziniece Aļika Sorokina. Nesen viņa pēc pašas iniciatīvas īstenoja eksperimentu, septiņas dienas atsakoties no plastmasas un plastikāta ikdienā. Katru dienu sieviete pierakstīja novēroto un savus iespaidus. Piedāvājam no pirmavota uzzināt, ar kādām grūtībām Aļika saskārās šajā ceļā un kādus pārsteidzošus atklājumus viņai izdevās uzzināt.

Kā tas sākās

Foto: Privātais arhīvs

"Tikai tad, kad mums parādījās suns, es pirmo reizi nopietni aizdomājos, cik daudz plastmasas maisiņu un cita iepakojuma izmanto mūsu ģimene. Sāku ievērot to maisiņu apjomu, ko cilvēki veikalos saņem. Maisiņos tiek likti pat tie produkti, kuriem tas nav nepieciešams. Uzmanības lokā aizvien biežāk parādījās dažādi video par to, kā šī plastmasa piesārņo mūsu planētu un kaitē mūsu veselībai."

Tiesa, atšķirībā no citiem, kuri arī redzējuši līdzīga satura video, foto un publikācijas, Aļika nolēma eksperimentēt – mēģināt kaut vienu nedēļu neizmantot maisiņus.

No vienas puses – tā bijusi ziņkāre, kas no tā sanāks, teic sieviete. No citas – viņa gribējusi dot savu mazo artavu ekoloģiskās situācijas uzlabošanā, tajā pašā laikā parādot savu mīlestību un pateicību Zemei, kas mūs baro.

Pirmā diena

"Pirmais, ko izdarīju, – mājās sameklēju lielāko vairākkārt izmantojamo auduma somu iepirkumiem.

Pēc tam sagatavoju visu, kas noderētu atbilstoši tam, ko plānoju iegādāties. Un tas bija:

maisiņi dārzeņiem un augļiem;

maisiņi sausajiem produktiem (piemēram, riekstiem u.tml.);

sviestpapīrs, kurā iesaiņot gaļu vai zivis;

auduma maisiņu netīrajiem dārzeņiem (piemēram, kartupeļiem);

divas burciņas krējumam un biezpienam;

pudeli pienam (to ietinu folijā, lai saglabātu temperatūru).

Pirmās dienas padoms: izveidojiet divus sarakstus – to, ko parasti pērkat, un ar ko katrā konkrētajā gadījumā var aizstāt plastikāta maisiņus.

Otrā diena

Laiks pārbaudīt iepirkumu somu darbībā. Vispirms izveidoju iepirkumu sarakstu. Godīgi atzīšos, tā es daru reti – esmu ļoti spontāns pircējs un bieži paķeru pavisam nevajadzīgus produktus. Bet eksperiments ir nopietna lieta, nolēmu sagatavoties. Pat telefonā ielādēju īpašu lietotni.

Mans saraksts:

Dārzeņi

Ogas

Augļi

Piens

Biezpiens

Grieķu jogurts

Olas

Gaļa (tītars vai trusis)

Griķu milti

Zaļie griķi

Griķi

Kvinoja

Indijas rieksti

Agaves vai topinambūra sīrups vai jebkurš cits dabiskais saldinātājs.

Pirmā pieredze: "Veikals"

Iepakots ir praktiski viss. No sava pirkumu saraksta iegādājos tikai olas un baklažānus, griķu mitu nebija, kaut zinu, ka tie ir pieejami papīra iepakojumā. Piens kartona pakās man nepatīk, savukārt gaļa bez iepakojuma mūsu veikalā nav.

Dodos pie kases, izlieku savus baklažānus (to bija daudz) un... noklausos visu jauko, ko kasiere par mani padomājusi. "Kāpēc bez maisiņa? Jūs neredzat rindu? Man jātērē savs laiks, lai to visu sapakotu." Mierīgi atbildēju, ka palīdzēšu un mums nekur nav jāsteidzas, jo esam meitenes. Tā sasmīdināju rindā aiz manis stāvošo vīrieti.

Otrā pieredze: "Dārzeņu tirgotājs"

Palūdzu tomātus, burkānus un sīpolus. Brīdī, kad tirgotājs stiepās pēc maisiņa, mierīgi pateicu: "Paldies, man maisiņu nevajag." Pārdevējs: "Kāpēc?". "Man ir pašai savs. Mellenes arī, lūdzu," atbildēju. Pārdevējs: "Un tās arī bez maisiņa?" Atbildēju, ka man ir savs, un pasniedzu papīra turziņu. Pārdevējs: "Vai jūs esat traka?" Un ļoti nopietni uz mani palūkojās. Attraucu, ka esmu absolūti vesela, bet, ja es tagad fanātiski sākšu skaidrot par plastikāta ļaunumu, tad noteikti vairs nebūšu savā ādā."