Aptauja: Vai atbalsti ieceri aizliegt nedzemdējušām sievietēm ziedot olšūnas

Jau vairākus gadus Latvijā laiku pa laikam uzvirmo diskusijas par iespējamiem grozījumiem Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā. Tie paredzētu aizliegumu nedzemdējušām sievietēm ziedot olšūnas. Lai noskaidrotu, kāds ir mūsu lasītāju viedoklis šajā jautājumā, aicinām piedalīties aptaujā.

Grozījumos sākotnēji bija paredzēts iekļaut divus punktus: atcelt aizliegumu Latvijā importēt un eksportēt donoru dzimumšūnas, kā arī to, ka dzimumšūnas varēs ziedot tikai dzemdējusi sieviete vecumā no 18 līdz 35 gadiem. Fakts, ka turpmāk olšūnas varētu ziedot tikai dzemdējušas sievietes, izraisīja plašas diskusijas un pat protestus. Pēc speciālistu iebildumiem par to, ka šāda likuma redakcija pārkāptu sievietes tiesības lemt par savu ķermeni, jo olšūnu ziedošana sievietes organismu ietekmē vienādi, neatkarīgi no tā, vai viņa ir dzemdējusi, grozījumu izskatīšanu uz laiku atlika.

Šī gada sākumā jautājums par aizliegumu nedzemdējušām sievietēm ziedot olšūnas atkal tika aktualizēts. Par grozījumiem bija plānots lemt ceturtdien, 15. martā, tomēr to izskatīšana atkal uz laiku atlikta.

Pārcelts arī sākotnēji 15. martā paredzētais pikets pret aizliegumu nedzemdējušām sievietēm ziedot olšūnas. Par sieviešu tiesību aizstāvju organizēto protestu un tā iespējamo norisi vairāk vari uzzināt šeit.

