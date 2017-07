Ar strijām un celulītu: cilvēkus sajūsmina neapstrādāti attēli ar modelēm peldkostīmos

Interneta veikals "Asos" šovasar izpelnījies neskaitāmu sociālo tīklu lietotāju uzslavas par "īstu" sieviešu izmantošanu savā reklāmas kampaņā un dažādu nepilnību nenotušēšanu fotogrāfijās. Savā pēdējā peldkostīmu reklāmas kampaņā interneta veikals izmantoja fotogrāfijas, kurās bija redzamas modeļu strijas, celulīts un citas ādas nepilnības, raksta "Telegraph".

Šādu sieviešu attēlošanu cilvēki uztvēra ar sajūsmu, norādot, ka fotogrāfijās ir redzamas pilnīgi dabīgas un normālas sievietes.

"Viņa izskatās brīnišķīgi," par vienu no modelēm raksta kāda sociālā tīkla "Twitter" lietotāja. Par šo rīcību atzinīgi izsakās arī citi sociālo tīklu lietotāji, norādot, ka tas ir solis pareizajā virzienā, raksturojot fotogrāfijas kā skaistas un atsvaidzinošas.

Jāpiebilst, ka šī kampaņa tika organizēta neilgi pēc tam, kad interneta veikals 10. apģērba izmēru bija raksturojis kā lielu, izsaucot negatīvu sabiedrības reakciju.

