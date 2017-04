Attapsies, kad būs par vēlu: piecas izvēles, ko kādreiz nāksies nožēlot

Ik uz soļa mums jāpieņem dažādi lēmumi – gan lielāki, gan mazāki. Dažkārt tikai daudz par vēlu mēs saprotam, ka daži no šiem lēmumiem pagātnē bijuši pārāk liktenīgi un šodien tie ir jānožēlo. Iedvesmojoties no amerikāņu psihologa, vairāku grāmatu autora un emocionālās inteliģences pētnieka Trevisa Bredberija "Linkedin" profilā publicētā raksta, izvirzījām piecas kļūdainas izvēles, ko nāksies nožēlot vienmēr, ja no savas ikdienas tās neizskaudīsi tūlīt pat.