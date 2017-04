Ciest klusu vai padomāt divreiz: frāzes, no kurām labāk izvairīties

Ak, cik gan bieži neesam pateikušas nepareizos vārdus visnepiemērotākajā brīdī, vispirms pasakot, bet tikai tad domājot. Lai pēc iespējas vairāk izvairītos no nepatīkamām situācijām, amerikāņu psihologs, vairāku grāmatu autors un emocionālās inteliģences pētnieks Treviss Bredberijs savā "Linkedin" profilā publicējis vārdus un to savienojumus, no kuriem labāk izvairīties, kā arī piedāvā citas frāzes, ko izmantot vietā.