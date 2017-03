Cilvēku sašutumu izpelnās 'Zara' reklāmas kampaņa ar strīdīgu vēstījumu

Paužot pozitīvo vēstījumu par to, ka jāmīl savas apaļīgās ķermeņa aprises (Angļu val. – "Love your curves"), "Zara" reklāmas kampaņā izmantota fotogrāfija, kurā attēlotas divas ļoti slaidu augumu īpašnieces, pilnībā aizēnojot pozitīvo vēstījumu un izpelnoties kritiku.

Īru radio personība Mjurēna Okonela, pamanot šo visai interesanto vēstījumu kādā lielveikalā Dublinā, savu neizpratni pauda mikroblogošanas vietnē "Twitter", un viņas tvīts izpelnījās uzmanību visā pasaulē, neatstājot vienaldzīgus vairāk nekā 13 tūkstošus ļaužu. Aktīvisti sociālajos tīklos pauž neizpratni par kompānijas strīdīgo vēstījumu un to, ka šādas reklāmas var nelabvēlīgi ietekmēt jauno meiteņu pašvērtējumu.

Apģērbu tīkla "Zara" pārstāvji komentāru vēl nav snieguši.

ZARA DO YOU KNOW WHAT CURVES ARE pic.twitter.com/NjJaPnCNx2 — MattMo (@mattmodeterding) February 28, 2017

All bodies are beautiful of course, but this is a curvy figure? Really? https://t.co/plg8KlJ0uw — PeaceLoveVintage (@Emma_Hobbsie) February 28, 2017

More than ever we need to protect the self esteem of young girls. This is how not to do it. https://t.co/KwBwDkJ7hJ— Mo Al-Borno (@Berreli) February 28, 2017