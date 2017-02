Desmit neveiklākās situācijas – eksperti iesaka, kā tajās rīkoties

Lai arī kā gribētos, no neveiklām situācijām nav iespējams izvairīties, tomēr var cerēt tās risināt pēc iespējas maigāk, saudzīgāk un vieglāk. Šoreiz aplūkojām "Real Simple" ekspertu ieteikumus, kā tikt galā ar neveiklākajām situācijām, kā arī vaicājām dalīties savā pieredzē.

*Stāstu varoņu vārdi ir mainīti.

Vaļēja bikšu priekša vai kaut kas ieķēries zobos

Ja esi nonākusi situācijā, kad telpā ienāks kāds, kuram ir vaļā bikšu priekša vai kaut kas ieķēries zobos, kā skaidro etiķetes konsultācijas firmas vadītāja Džodija Smita, vairumā šādu situāciju labāk neiejaukties – it īpaši, ja tas notiek darbā un cilvēks, kam to saki ieņem zemāku amatu.

Tomēr, ja situācija ir tiešām traucējoša un neviens necenšas to atrisināt, sagaidi mirkli, kad klusām to vari pateikt konkrētajam cilvēkam, lai viņš spētu aši novērst problēmu. Liec aiz auss, ka šāda pačukstēšana priekšā palīdzēs tikai tajos gadījumos, kad problēma ir labojama. Piemēram, atvērta bikšu priekša vai kaut kas zobos ieķēries, ne blūze, kura patiesībā ir caurredzama, jo situācija, ko cilvēks konkrētajā mirklī nevar izlabot, var radīt viņam tikai nepatīkamāku sajūtu.

"Man liekas, ka ar to pateikšanu vai nepateikšanu katram cilvēkam ir citādāk. Jā, cilvēks jutīsies neērti, ja viņam to pateiks, bet viņš jutīsies vēl neērtāk, ja pēc puses no darba dienas zobos ieraudzīs dilli un sapratīs, ka dilles ēdis brokastīs. Diemžēl šoreiz tas nav izdomāts piemērs, bet atgadījums ''iz dzīves"," savā nepatīkamajā pieredzē dalās Aija (28). Vaicāta, vai viņa būtu gribējusi, lai kāds viņai par to pabrīdina ātrāk, viņa atbild apstiprinoši.