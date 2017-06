Dins Vecāns pēc skrējiena apkārt Latvijai: skriešana nav mans pašmērķis

Dins Vecāns ir arhitekts un garo distanču skrējējs, kas īstenojis vairākus ambiciozus projektus: sagatavojies noskriet septiņus maratonus dažādos kontinentos, no kuriem seši jau pieveikti, piedalījies akcijā "28 maratoni 28 valstīs 28 dienās" un šī gada maijā apskrējis apkārt Latvijai. Pēdējos divus Dins dēvē par entuziasma projektiem, par veidu, kā pavadīt atvaļinājumu.

To, ka viņš vēlas būt arhitekts, Dins zinājis jau sen. Viņam patīk dizains un radošs darbs. Šaubas par to, vai viņš kļūdījies karjeras izvēlē, Dinu nemāc: "Ikdienā jūtos savā vietā, un man patīk tas, ko daru." Tomēr ar darbu vien viņam nepietiek. Dinam patīk izaicinājumi un pārbaudījumi: "Saprast, cik tālu tu vari aiziet, kad ir traki, un pārkāpt sev, un turpināt uz priekšu."

Sasniegt vairāk un saprast, ka viņa iespēju robežas ir daudz plašākas, palīdz skriešana. Tieši par to arī runājām. Par to, kāpēc skriet, ko nozīmē dzīvot kustībā, par to, kā pārvarēt grūtības brīžos, kad varētu šķist – ir jāapstājas, jāatpūšas, jo ķermeņa iespēju robežas ir gandrīz sasniegtas. Un arī par to, kas mudināja Dinu pavadīt atvaļinājumu, skrienot 80 kilometrus dienā.