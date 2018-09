Elita Mīlgrāve: kompleksi kaut ko darīt gadu dēļ liecina par vecumu

Ko sievietei nozīmē būt vecmāmiņai? Tas ir jautājums, uz ko raidījumā "Starp mums runājot" atbildi centās sniegt uzņēmēja Elita Mīlgrāve. Viņa atklāj, ka mazbērni sniedz ļoti daudz prieka un, kamēr tu nekautrējies kopā ar viņiem spēlēties un izklaidēties, tu neesi vecs.

Mīlgrāve stāsta, ka viņai ļoti patīk vecmāmiņas loma, ko nākas izbaudīt ne tikai brīvdienās, bet arī pa nedēļu. “Tā kā mana meita ar diviem bērniem dzīvo pie manis, es izbaudu "omes būšanu" un šos te priekus,” viņa paskaidro, norādot, ka bērni vienmēr ir smaidīgi. “Vai esat ievērojuši, ka mazi bērni no rīta vienmēr ir pozitīvi? Viņi nepamostas sliktā garastāvoklī – ai, es šodien ne ar to kāju no gultas izkāpu.” Mīlgrāve atzīst, ka, būdama jauna un audzinot savus bērnus, viņa nav pa īstam izbaudījusi būšanu ar bērniem.

Jautāta par omes statusa saistību ar vecumu, Mīlgrāve noteic: “Vecums ir iekšēja sajūta. Mēs varam satikt savus klasesbiedrus un brīnīties, ka viens izskatās 10 gadus vecāks un otrs 10 gadus jaunāks. Tā tas ir. Būsim godīgi. Tā ir iekšēja sajūta, un sevi ļoti bieži pieķeru pie domas, ka es uzvedos it kā pēc priekšrakstiem savam vecumam neatbilstoši, piemēram, dejojot, priecājoties, lēkājot, spēlējot futbolu ar mazdēlu, skrienot, spēlējot “kariņu” pa kāpām ar puiku.”

Uzņēmēja stāsta, ka viņai ļoti patīk pavadīt laiku ar mazdēlu, un arī viņš to izbauda. “Mēs esam jauni tad, kad mums nav kompleksu attiecībā uz to, ko mēs varam darīt ar saviem bērniem, mazbērniem.” Ja cilvēks sāk šķirot, kas atbilst viņa vecumam un tāpēc nedarīt noteiktas lietas, tas arī esot tas, kas liecina par vecumu.