Foto: Patriotiska iedvesma apģērbā par godu Baltijas ceļa gadadienai

Par godu Baltijas ceļa 29. gadadienai, igauņu dizainere Mari Martina radījusi apģērbu kolekciju Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sievietēm, izceļot katras Baltijas valstu karoga krāsas. Ar kolekcijas "Baltastic" idejas nozīmi un to, ko viņām nozīmē būt daļai no šīm valstīm, dalās iedvesmojošas sievietes un pati dizainere.

Kā informē dizaineres pārstāvji, Mari Martina (Mari Martin) ar iedvesmojošo sieviešu stāstiem un attēliem vēlējās atgādināt par Baltijas ceļa 29. gadadienu. Viņa norāda: "Baltijas valstis ir fantastiskas, kopā mēs esam "Baltastic!""

Dabas mīle un festivāla "Playground" vadītāja Sibilla Šlēgelmilha stāsta: "Es mīlu savu zemi. Es mīlu katru zāles stiebriņu, strautiņu, priedi un pļavu. Neviena vieta pasaulē nav tik mīļa un skaista, kā ir Latvija. Un mūsu tauta – uz ko mēs tik neesam spējīgi! To pierāda Baltijas ceļš. Patiesāku mīlestību pret savu zemi, kaimiņu brāļiem un māsām es pasaulē neesmu redzējusi."

Foto: Mari Martinas arhīvs

Savukārt izdevēja un grāmatas "6 minūtes 365 dienas" autore Sanda Krasta atzīst: "Tā ir tik fantastiska sajūta – apzināties, ka mums blakus ir un vienmēr būs igauņu un lietuviešu brāļi un māsas. Un, pat ja ikdienā īpaši nesanāk darboties kopā, viņu siltums, tuvums, līdzās būšana tik un tā jūtama, turklāt mums latviešiem paveicies – silda no abām pusēm. Tieši tāpēc būt baltietim ir tik īpaši. Jo mēs neesam viens, bet trīs – vismaz trīsreiz stiprāki, drosmīgāki, par sevi pastāvēt varošāki."

"Baltija ir labākā vieta pasaulē. Varam lepoties ar savu identitāti – dzimto valodu, zemi, tradīcijām un svētkiem, pateicoties spēcīgām un vienotām trīs mazu valstu nācijām, kuras ir spējušas ieviest lielas un nozīmīgas izmaiņas pasaules vēsturē. Baltijas ceļš vienmēr būs fenomenāls pierādījums tam, ka cilvēciska vienotība, paļāvība un mīlestība spēj paveikt šķietami neiespējamas lietas," stāsta uztura speciāliste un dejotāja Justīne Apine.

Olimpiete, kamaniņu braucēja Ulla Zirne papildina Baltijas valstu raksturojumu ar dabas skaistumu: "Mums ir brīnišķīga daba – četri gadalaiki, katrs ar īpašs un maģisks. Mums ir lieliskas dabas veltes, ar kurām radām savu ēdiena kultūru – īstu un neparastu. Esam mazas valstis ar mieru ikdienā, bet spēku, enerģiju un neatlaidību cilvēkos."

Foto: Mari Martinas arhīvs

Kā atzīst dizainere Mari Martina, būt par daļu no Baltijas ir fantastiski, tāpēc arī radusies šī kolekcija. "Par godu Baltijas ceļa gadadienai radīju kolekciju, kas pauž manas izjūtas – būt par daļu Baltijas ir fantastiski. Lepojos ar visu, ko paveikušas visas trīs Baltijas valstis. Daudz esam sasnieguši kopā. Aicinu neaizmirst savas saknes un būt pateicīgiem par vietu, no kuras nākam. Baltijas valstis ir viena no jaunajām top tūrisma vietām Eiropā. Mēs esam spēcīgi, mērķtiecīgi un harizmātiski cilvēki," tā Martina. Viņa radījusi ne tikai tērpus "Baltastic", bet arī kolekciju "Xcharisma".

Attēlu galerijā apskati iedvesmojošās sievietes, kas tērpušās Baltijas ceļam par godu veidotajos tērpos – "Baltastic".

Baltijas ceļš bija miermīlīga politiska demonstrācija 1989. gada 23. augustā, kad visas trīs valstis – Latvija, Lietuva un Igaunija sadevās rokās un izveidoja "dzīvo ķēdi", norādīts portālā "The Baltic Way". 600 kilometru garajā ceļā stājās aptuveni divi miljoni cilvēku, lai vienotos domās par brīvību un pieminētu Molotova-Ribentropa pakta noslēgšanas gadadienu un tā traģiskās sekas.