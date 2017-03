Fotogrāfe izveido provokatīvu fotosesiju, lai pasaulei atgādinātu – ikviena no mums ir skaista

Sajūsmu visā pasaulē izpelnījies fotoprojekts "Mannequin Series", kas atgādina mūžseno patiesību – skaistums nav definējams striktos standartos. Par provokatīvo fotosesiju "Viņa" lasītājām stāsta pati idejas autore un fotogrāfe Džūlija Busato no Kanādas.

Džūlija Busato sevi raksturo ne tikai kā māti, draugu un mākslinieci, bet arī sievieti, kura neiederas mūsdienu sabiedrībā. "Es sāku veidot šo fotogrāfiju sēriju, jo es vēlējos atgādināt pasaulei, ka skaistums nav definējams striktos standartos, kurus jāattiecina pret visiem. Dažādība ir tas, kas dzīvi padara interesantu," stāsta Džūlija.

Fotogrāfe pirmās sievietes iemūžināja aptuveni pirms gada. Džūlija ievietoja fotogrāfijas sociālajos tīklos un tās pamanīja grupa "Effyourbeautystandards", kuri dalījās ar fotogrāfijām, izraisot milzīgu cilvēku interesi par šo projektu. Pastiprinātās uzmanības dēļ viņa turpināja iesākto.

"Katram cilvēkam ir savs stāsts par to, kāpēc viņi neiederas mūsdienu standartos. Tas nav vien vairs par svaru... Arī fotogrāfijās manekeni tika izmantoti dažādos veidos, lai paspilgtinātu vai pastāstītu viņu personīgo stāstu. Tie dzīvesstāsti, ko es uzklausīju, kamēr veidojām fotosesijas, motivē mani darboties tālāk," skaidro Džūlija.

Idejas autore skaidro, ka piedāvā platformu, kurā sievietes var dalīties ar saviem stāstiem tādā veidā paceļot pašvērtējumu vai "sadziedējot savu sāpi". Gluži tāpat – tas kalpo kā atgādinājums, ka tu neesi viena un ir pavisam normāli, ja esi citādāka.

Kā skaidro Džūlija, projekts noteikti vēl nav noslēdzies, jo viņa vēl joprojām vēlas iemūžināt jaunus cilvēkus, kas apliecinātu pasaulei, ka izmērs, ādas krāsa, reliģiskie uzskati, seksuālā orientācija, fiziskie vai garīgie ierobežojumi vai sociālais statuss nav būtisks, jo esam sievietes un esam gana spēcīgas, lai to pārdzīvotu. "Es vēlos izveidot atbalstošu sabiedrību sievietēm visā pasaulē," tā Džūlija.

Džūlija atklāj interesantu faktu – šobrīd viņa ir uz neilgu mirkli bloķēta no sava feisbuka profila "Julia Busato Photography", kur bija publicēta fotogrāfiju sērija. Tas tāpēc, ka kādam nav patikušas provokatīvās fotogrāfijas. Protams, fotogrāfe arī manījusi negatīvus komentārus un tie burtiski salauž viņas sirdi, jo ir pilnīgā pretrunā ar to, par ko viņa cīnās. Tomēr kopumā Džūlija teic, ka pozitīvais izskauž negatīvo. "Es vienkārši vēlos, lai sievietes sevi mīlētu, jo ikviena no mums ir skaista savā veidā."